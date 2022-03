Discussão em posto de combustível termina em morte no Pará

Autor dos disparos chegou a fugir do local, mas acabou preso em casa | Foto:Reprodução

O crime aconteceu no município de Tucuruí, no sudeste paraense. A vítima chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu e morreu.

Muitas vezes discussões banais terminam em tragédia. As câmeras de segurança de um posto de combustível registraram o momento que um homem é baleado no local após uma discussão. O caso aconteceu no município de Tucuruí, no sudeste paraense, nesta quinta-feira (10). (Com informações de Neto Alves)

Nas imagens da câmera de segurança é possível ver a discussão entre dois homens. A vítima, que estava em uma motocicleta, desce e se aproxima do autor do crime, que estava em uma bicicleta. Várias pessoas, entre funcionários do posto de combustível e clientes, estavam no local.

Nas imagens não é possível ver o momento que a vítima, identificada como Roberval de Carvalho de Souza, cai no chão.

O autor do crime, identificado como Edilson Caldas Viana, chegou a fugir do local, mas foi preso logo em seguida na residência em que mora. Ele foi encaminhado para a Seccional de Polícia Civil de Tucuruí para os procedimentos cabíveis.

A vítima, que foi atingida na região do peitoral, chegou a ser internada no Hospital Regional de Tucuruí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

