Suspeitos de decapitarem vendedora em Santarém são presos

“Fernando” teria confessado participar do crime e apontou envolvidos (Foto:Polícia Civil)

Operação policial deteve quatro pessoas pela morte de Janaína Emily, de 23 anos

Uma ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar realizada na manhã desta segunda-feira (11), na Grande Área do Maracanã, em Santarém, no Oeste do Pará, resultou na prisão de dois adultos e dois adolescentes.

Segundo a polícia, eles são suspeitos pelo assassinato da vendedora autônoma Janaína Emilly, de 23 anos.

A morte ocorreu no último fim de semana, em Santarém. Além de decapitada, a vítima teve também um dos seios e um dos dedos decepados.

Entre os presos está um homem identificado por “Fernando”, além de outro adulto. Os dois menores de idade conduzidos para a Seccional Urbana de Santarém também são suspeitos de participação na morte de Emilly.

De acordo com o delegado Jamil Casseb, “Fernando” confessou que assassinou Emilly e teria contado os detalhes de como aconteceu o crime e como se deu a ajuda dos comparsas.

“Eles estavam bebendo em um bar quando houve uma briga no local. Em seguida, levaram Emilly para um casa abandonada, onde cometeram o crime”, diz o delegado Jamil.

Crime ocorreu sábado, após briga em bar

O assassinato de Janaína Emilly foi registrado na tarde de sábado (9), no bairro do Maracanã, em Santarém.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo da vendedora foi encontrado com a cabeça entre as pernas, dentro de uma casa em construção na rua Angelim, no próprio bairro do Maracanã.

Leia Também:Crianças encontram mulher decapitada em casa abandonada em Santarém

Investigadores da Polícia Civil estiveram no local em busca de provas que os levassem até os suspeitos de decapitar a mulher.

Além da cabeça, o seio direito e um dedo da mão direita da mulher foi retirado do corpo, confirmou a equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC ) acionada pela Polícia Civil para fazer a remoção do cadáver.

Por:Manoel Cardoso – de Santarém, especial para O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...