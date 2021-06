Junho será chuvoso e com calor mais intenso no Pará, alerta Semas

Semas alerta para mês de junho chuvoso e com calor mais intenso — Foto: Agência Pará

Chuvas devem cair, principalmente, no início da noite.

Os paraenses já estão sentindo um calor mais forte, típico do período de verão. Segundo a previsão do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), a previsão é que o calor fique mais intenso e que as chuvas continuem no mês de junho.

Nos municípios do norte do estado, as chuvas seguem em volumes ainda acima do normal. Já o calor vai ficando cada vez mais intenso nesta fase que antecede o chamado verão amazônico, chegando a 35ºC. As temperaturas mínimas ficarão entre 22ºC e 24ºC.

Em municípios da região metropolitana de Belém (RMB) e em áreas das regiões Nordeste, Marajó, Baixo Amazonas e Calha Norte, são esperados níveis de chuvas entre normal e acima do normal. Na RMB, o volume mensal de chuva, deverá ficar entre 180 milímetros e 240mm. Para demais áreas do norte, a previsão é de chuva acima do normal, com até 250mm. Essas chuvas devem cair, principalmente, no início da noite, com o sol já predominando de manhã.

Já no sul do Pará, há um período seco já bem estabelecido desde o mês passado e a tendência é que isso continue em junho. São previstos totais mensais entre 10 e 50mm, um valor bem característico da região, com temperatura máxima podendo chegar até os 38ºC.

