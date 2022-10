Suspeitos de tráfico são presos no Pará; drogas eram trazidas de outros países por barco, diz polícia

Quatro homens foram presos no Pará suspeitos de tráfico de drogas; materiais suspeitos foram apreendidos — Foto: Polícia Civil/Pará

Investigações começaram há 1 ano e seguem em andamento para identificar mais suspeitos. Estrangeiros estão envolvidos, segundo polícia, que prendeu quatro homens suspeitos na quinta.

Quatro suspeitos de tráfico de drogas foram presos em Belém na quinta-feira (13). Segundo a Polícia Civil, eles estão envolvidos com um grupo criminoso que trazia drogas de outros países para o Pará usando embarcações.

As investigações começaram há 1 ano pelas cidades de Gurupá, no Marajó, e Porto de Moz e seguem em andamento para identificar mais suspeitos.

“O trabalho policial apontou que brasileiros e estrangeiros, principalmente peruanos, faziam parte do esquema criminoso, onde o grupo que trazia o carregamento fazia o transbordo para traficantes paraenses, para posterior distribuição interna”, informou a polícia.

A prisão ocorreu durante cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra os investigados. Foram apreendidos tablets, celulares, cadernos com anotações, joias, documentos e um veículo que seria usado pelos criminosos.

“Todo o material apreendido será analisado como parte do inquérito policial que apura o caso”‘, informou a polícia por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc). A polícia não informou as idades e identidades dos suspeitos e o que eles alegaram. (Com informações do g1 Pará).

Jornal Folha do Progresso em 14/10/2022

