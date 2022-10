Operação destrói caminhões, trator e motocicletas de madeireiros na cidade de Trairão, no PA;Vídeos

Conforme relatos de morador, a operação aconteceu nesta quinta-feira, 13 de outubro de 2022, sendo destruído 4 caminhões, 1 trator e 10 motocicletas pelos agentes ambientais. (Foto: Reprodução)

No início da manhã desta quinta-feira (13), a operação Guardiões do Bioma, coordenada pelo IBAMA e ICMBio, destruiu vários veículos a cerca de 200 quilômetros do município de Trairão, no Pará.

Os veículos eram usados para extrair e transportar madeireiras, para serrarias da região.

Ainda conforme a informação a operação foi realizada na comunidade onde está localizado o Projeto de Assentamento Areia, distante 60 km da cidade de Trairão. A região tem uma vicinal madeireira, com mais de 160 km, onde aconteceu a operação.

Não foi divulgado, informações oficiais do órgão sobre a operação.

