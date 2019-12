Flamengo atropela o Avaí na despedida do Maracanã

O Flamengo se despediu de sua torcida em 2019 com uma sonora goleada sobre o já rebaixado Avaí. Com três gols em cada tempo, o Campeão Brasileiro e da Libertadores goleou a equipe catarinense por 6 a 1 na noite desta quinta-feira, no Maracanã.

Com gols de Arrascaeta, Diego, Gabigol, Lincoln e Reinier (2), o Flamengo conquistou sua 28ª vitória no Campeonato Brasileiro, em 37 rodadas. O Avaí descontou com Lourenço, ainda no primeiro tempo.

O Rubro-Negro alcançou 90 pontos na tabela de classificação, 19 pontos à frente do segundo colocado, o Santos. O Peixe será o adversário do Flamengo na última rodada da competição nacional, no próximo domingo, na Vila Belmiro.

O Avaí segue na lanterna com apenas 19 pontos, e se despede da série A jogando em casa, contra o Athletico Paranaense.

O Jogo – Um temporal que caiu no Rio de Janeiro no final da tarde deixou o gramado do Maracanã encharcado. Por conta da situação, o árbitro atrasou o início da partida em alguns minutos, mas quando a bola rolou, eram muitas as poças d’água em campo.

A situação, porém, não diminuiu o ímpeto ofensivo do Campeão Brasileiro. Jogando diante de sua torcida pela última vez no ano, o Rubro-Negro foi para cima do rebaixado Avaí desde o primeiro minuto, mesmo com apenas quatro titulares em campo.

O gol não demorou a sair. Falta na entrada da área que Arrascaeta cobra em jogada ensaiada para Rafinha na direita. O lateral avança dentro da área e cruza para o meio. Na altura da marca do pênalti, Lincoln ajeita para Arrascaeta tocar para o fundo da rede.

O Flamengo seguia jogando fácil e quase marcou aos 14, quando Everton Ribeiro acertou o travessão cobrando falta, mas foi surpreendido aos 21. Bola cruzada na área, Renê tira de cabeça e ela fica com Lourenço, na intermediária. O lateral se aproxima da área e solta uma bomba de canhota. A bola acerta a trave e bate nas costas do goleiro César antes de entrar. 1 a 1

O gol não abalou o Rubro-Negro, que seguiu pressionando e acumulando chances de gol, até que aos 36 veio o segundo. Everton Ribeiro levantou na área pela direita, a zaga rebateu de cabeça e a sobra ficou com Diego, na linha da área. O dez viu o goleiro adiantado e bateu por cobertura no ângulo para marcar um golaço.

Dois minutos depois, Arrascaeta tocou para Gabigol na intermediária do Avaí. Livre, o artilheiro do Brasileirão ajeitou e chutou forte e cruzado. Vladimir não alcançou e a bola morreu no fundo da rede. 3 a 1.

As duas equipes voltaram sem alterações para o segundo tempo. O Flamengo não diminuiu o ritmo e chegou ao quarto gol aos 11. Piris da Motta tocou para Arrascaeta, que avançou para dentro da área mas perdeu o controle da bola e ela sobrou para Lincoln logo à frente. O atacante encheu o pé e deixou o seu.

Gabigol teve tudo para ampliar dois minutos depois. Arrascaeta lançou em profundidade e Gabriel entrou sozinho na área. De frente para o gol, ele chutou em cima de Vladimir e perdeu uma chance incrível de marcar.

O Flamengo só voltou a marcar aos 38. Reinier, que entrou na vaga de Lincoln, tabelou com Diego na área e recebeu na frente. Com categoria, o jovem atacante bateu cruzado, sem chance para Vladimir.

Reinier entrou com tudo na partida e fez o sexto gol do Flamengo, aos 43. Rafinha foi à linha de fundo e cruzou na medida para o atacante, no segundo pau. Reinier se jogou na bola e marcou.

