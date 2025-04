Tapas e puxões de cabelo: mulheres brigam na porta de motel no Pará

Mulheres foram flagradas brigando na porta de um motel em Outeiro. | Reprodução

Vídeo de duas mulheres brigando na porta de um motel em Icoaraci viralizou. Entenda o que aconteceu e a repercussão do caso.

Uma cena inusitada chamou atenção de quem trafegava pelas ruas de Icoaraci, em Belém. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra duas mulheres brigando na porta de um motel.

O homem que registra o momento afirma que a briga teria começado após a esposa flagrar o marido com a amante dentro do motel.

Nas imagens, é possível observar que uma das mulheres está deitada no chão, enquanto a outra dá tapas e puxões de cabelo. O suposto marido não aparece no vídeo, sendo levantada a hipótese de que teria fugido do local após o flagra.

Em nota, a Polícia Civil informou que um boletim por ameaça foi registrado. O caso é apurado pela Seccional de Icoaraci.

