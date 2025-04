Vaticano abre velório de papa Francisco ao público e multidão se despede

Fila para prestar última homenagem ao papa Francisco pode chegar a 8h de espera. | Reprodução/YouTube UOL

Corpo do papa Francisco é velado em cerimônia marcada por simplicidade na Basílica de São Pedro, com missa de despedida prevista para sábado (26) e sepultamento na Basílica de Santa Maria Maggiore.

Em meio ao silêncio respeitoso e ao peso simbólico da ocasião, milhares de fiéis ocuparam a Praça de São Pedro para prestar suas últimas homenagens a um papa que marcou uma era. Era ainda madrugada no Brasil quando os portões da Basílica de São Pedro se abriram para a despedida de Francisco, o primeiro pontífice latino-americano da história da Igreja Católica. O velório, que começou às 6h no horário de Brasília, atraiu cerca de 20 mil pessoas, conforme informou o Vaticano.

Segundo estimativas dos organizadores, a espera na fila para dar o último adeus ao papa Francisco pode durar até 8 horas. Entre os primeiros a se despedir estavam funcionários do Vaticano, freiras, bispos e autoridades. O corpo do papa havia sido exposto na Casa Santa Marta no dia anterior, onde recebeu orações e homenagens de figuras religiosas e políticas, como o presidente italiano Sergio Mattarella e o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

O caixão de Francisco, confeccionado em madeira simples e revestido com zinco, permanecerá aberto ao público até as 15h da sexta-feira (25), quando será fechado em cerimônia conduzida pelo cardeal Kevin Joseph Farrell. No sábado (26), será celebrada a missa de corpo presente pelo cardeal italiano Giovanni Battista, marcando a despedida oficial. Após o sepultamento, a Igreja viverá nove dias de luto e orações.

Em vida, Francisco pediu que seus ritos fúnebres fossem marcados pela sobriedade. Rejeitou o uso do tradicional catafalco e optou por um enterro na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma – local que visitou logo após ser eleito papa e que buscou em momentos difíceis, como durante a pandemia de covid-19. Em suas palavras, ele afirmava sentir-se “engaiolado” dentro do Vaticano.

CONFIRMAÇÃO DA MORTE E CONCLAVE

A morte de Francisco foi confirmada na segunda-feira (21), aos 88 anos, em decorrência de um acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. Ele vinha enfrentando problemas respiratórios nos últimos meses, após uma infecção grave.

O conclave para escolha do novo papa deve ocorrer entre os dias 6 e 11 de maio, segundo as normas do Vaticano. Já estão em Roma o cardeal João Braz de Aviz e o arcebispo de Porto Alegre, dom Jaime Spengler. Outros cardeais brasileiros, como Dom Odilo Scherer e Dom Paulo Cezar Costa, devem embarcar nos próximos dias.

“NOVO COMEÇO”

Francisco foi eleito em 13 de março de 2013, sucedendo Bento XVI após sua renúncia. Em mais de uma década de pontificado, destacou-se por sua postura humilde, seu olhar voltado aos mais pobres e suas palavras que ecoaram além dos muros da Igreja.

Em um de seus últimos escritos, deixou uma mensagem que resume seu legado espiritual: “A morte não é o fim de tudo, mas um novo começo.”

