Taxa de acidentes em rodovias do Pará registra queda de 4% em 2022, aponta PRF

De acordo com a PRF, o maior motivo dos acidentes ocorridos no ano passado foi a conduta inadequada dos motoristas (Foto:Divulgação / PRF).

A polícia causou o prejuízo de R$ 362 milhões na criminalidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta quinta-feira (5) que houve uma redução de 4% no número total de acidentes e de 2% no número de feridos durante o ano passado.

Os dados são referentes aos resultados em relação aos índices de acidentalidade, de criminalidade e de fiscalizações nas rodovias e nas estradas federais do Estado durante 2022. Os agentes da PRF prenderam 198 pessoas por embriaguez ao volante.

Segundo a pesquisa da PRF, o principal motivo dos acidentes ocorridos no ano passado foi a conduta inadequada dos motoristas. Outros motivos, conforme a polícia, foram: reação tardia ou ineficiente do condutor, acessar a via sem observar a presença de outros veículos, ausência de reação do condutor, transitar na contramão, falta da distância de segurança em relação aos outros veículos da via e ultrapassagem indevida.

A reação tardia ou ineficiente do condutor foi responsável por 118 acidentes, maior quantidade entre as causas. Já transitar na contramão e reação tardia ou ineficiente do condutor geraram o maior número de acidentes com mortes: 32 e 27, respectivamente.

Em 2022, foram registrados 816 acidentes, sendo que 373 deles foram considerados graves. A quantidade de feridos graves foi de 345; de feridos leves, 632; e de vítimas fatais 183.

Comparado com 2021, houve uma redução de 4% no número total de acidentes e de 2% no número de feridos. As rodovias com a maior taxa de acidentalidade foram a BR-316, com 223 acidentes, e a BR-163, com 119.

Apreensões e combate à criminalidade

Os policiais rodoviários apreenderam, no ano passado, 75.114 litros de bebidas, provenientes de contrabando ou de descaminho; 271.045 maços de cigarros contrabandeados; 2.758 produtos eletrônicos, também originados de contrabando ou de descaminho; mais de R$ 3 milhões em dinheiro em espécie.

Sobre armas e munições, apreenderam-se: 121 armas de fogo e 5.665 munições. Mais de duas toneladas de cocaína; 2.888 anfetaminas; 23 kg de crack; quase 707 kg de maconha; 153 kg de skunk. Comparado com 2021, houve um aumento nas seguintes apreensões: 6% no número de armas de fogo, 29% no de cocaína e de 43% na quantidade de maconha. O que totaliza o prejuízo de R$ 362 milhões ao crime organizado.

Quanto ao meio ambiente, destacam-se: 7.467,77 m³ de madeira apreendidas (equivalente a 1.814 campos de futebol); 107 animais silvestres resgatados; 17.346 kg pescados apreendidos e 8.500 agrotóxicos. Além disso, apreenderam-se 1.023.630 kg de pedras preciosas. Na comparação com 2021, houve um aumento nas apreensões de madeira e de pedras preciosas: 94% e 11%, respectivamente.

A PRF prendeu 1.631 pessoas. Foram 299 veículos recuperados e foram apreendidos 172 veículos adulterados.

No que diz respeito à segurança viária, foram fiscalizados 365.018 veículos e 388.286 pessoas. Também, foram feitos 85.828 testes de etilômetro, o bafômetro. Das infrações, destacam-se: 1.561 por alcoolemia; 5.086 por condutor ou passageiro sem capacete; 2.633 por falta do uso do cinto de segurança; 1.136 por crianças sem o DRC (Dispositivo de Retenção para Crianças); 6.273 por ultrapassagem em local indevido.

Houve um aumento na quantidade de testes de alcoolemia por meio do etilômetro, resultando em quase 86 mil testes realizados. Em decorrência disso, a PRF registrou 1.561 autuações por condutores dirigindo sob influência de álcool. Prendeu 198 desses por estarem com teor igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Além disso, atendeu mais de 50 acidentes em que o condutor estava alcoolizado.

Em 2022, a PRF fez comandos educativos ao longo de todo o ano, sobre diversos temas da segurança viária, a fim de conscientizar condutores e passageiros acerca do seu papel em um trânsito seguro.

Assim, os principais assuntos envolveram: o uso do cinto de segurança, o uso do capacete, a utilização dos equipamentos obrigatórios, o perigo da embriaguez ao volante, o respeito aos limites de velocidade, a utilização do dispositivo de retenção para crianças (DRC), o respeito às normas de trânsito, dentre outros. (Com informações O do Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 05/01/2023/17:12:49

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...