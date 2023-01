Avião de Almir Sater roubado em ‘arrastão’ pode ter sido usado pelo tráfico e estar na Bolívia, diz polícia

Um dos aviões roubados era de Almir Sater. — Foto: Reprodução

Investigações do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) espera autorização do governo boliviano para realizar perícia em aviões apreendidos.

Após mais de um ano do “arrastão” que levou três aviões, incluindo o do cantor e ator Almir Sater, do aeroporto de Aquidauana (MS), o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) apura a hipótese de que a aeronave do artista esteja na Bolívia e tenha sido usada pelo tráfico internacional de drogas.

O g1 recebeu informações sobre o desenrolar das investigações do roubo da aeronave de Almir Sater. De acordo com a delegada responsável pelas investigações, Ana Cláudia Medina, em 2022 houve uma grande apreensão de aeronaves no aeroporto de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e o avião do cantor pode estar entre os apreendidos.

“As aeronaves apreendidas estavam lá a serviço do narcotráfico. Algumas características das aeronaves roubadas em Aquidauana batem com os aviões que estão apreendidos na Bolívia. Nós fizemos todas as gestões para que pudéssemos ter acesso as aeronaves e periciá-las, pois estavam adulteradas”, detalha Medina.

Brasil espera autorização para perícia técnica

No Brasil, a Polícia Civil já estabeleceu todos os trâmites e aguarda a autorização do governo boliviano para que a perícia técnica seja feita nos aviões em Santa Cruz de La Sierra.

“Aguardamos o posicionamento do governo da Bolívia para a nossa entrada lá. A gente não pode afirmar que são os aviões. As características são parecidas, mas para qualquer tipo de constatação existe a necessidade de ir até o local e periciar. Os modelos são muito semelhantes”.

A delegada e responsável pelo Dracco explica que a hipótese de o avião ter ido para a Bolívia já havia sido levantada. A comparação entre as aeronaves apreendidas na Bolívia e das roubadas em Mato Grosso do Sul foi feita apenas por fotos até agora.

“A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul já adotou junto a Brasília todos os pedidos necessários para que a gente possa ter acesso a essas aeronaves aprendidas. Tiveram 38 pessoas presas na época. A gente tem informações que os aviões estão todos alterados”, detalha a delegada.

O g1 entrou em contato com o ministério do governo da Bolívia responsável pela segurança no país e questionou sobre as investigações e por quais motivos a polícia do Brasil ainda não conseguiu realizar a perícia das aeronaves. Até a última atualização desta matéria, nenhuma resposta havia sido dada.

Entenda o caso

O roubo da aeronave ocorreu no aeroporto de Aquidauana por volta das 2h (no horário local de MS) de 6 de setembro de 2021. De acordo com a polícia, ao menos 18 criminosos estiveram no local do roubo.

O grupo rendeu o vigia e o obrigou a abastecer os aviões, além de outras pessoas que trabalhavam no aeroporto. Ao todo, seis pessoas já foram presas pelo crime, sendo um homem localizado na Bolívia.

Foram levados os seguintes aviões:

Um do tipo bonanza v35b, matrícula PTING, de propriedade do pecuarista e ex-prefeito de Aquidauana José Henrique Trindade;

Um do tipo Sky Lane, matrícula PTKDI, do pecuarista Zelito Alves Ribeiro e de seu sócio, Joel Jacques;

Um do tipo Sky Lane, matrícula PTDST, do cantor Almir Sater.

Como não havia iluminação, os homens entraram pelos fundos e, de início, tentaram levar uma aeronave. Na sequência, eles renderam o vigia e o obrigaram a fazer o abastecimento, amarrando o homem em seguida e fugindo.

Uma testemunha conversou com a polícia e disse que chegou a escutar o barulho do momento em que levantavam voo, porém, achou que fosse alguma emergência médica e, por isso, não foi verificar.

Os bandidos que fizeram um arrastão estavam “fortemente armados”, sendo que alguns deles falavam “língua espanhola e outros o idioma brasileiro”, segundo a polícia.

‘Vão os anéis, ficam os dedos’

“Bens materiais a gente trabalha, mas espero que seja recuperado. Mas se não, vão os anéis e ficam os dedos”, descreveu o cantor Almir Sater após ter a aeronave roubada.

Almir detalhou ao g1 que trabalhava no campo, em uma das fazendas no Pantanal, pouco antes de saber sobre o roubo. “Estou no Pantanal. Estava no campo trabalhando, cheguei na hora do almoço e tinha por volta de 300 ligações”, disse.

Ainda no campo, Almir contou que um rapaz foi em direção a ele, de motocicleta, para dar a notícia. Neste momento, o cantor descreveu o momento de apreensão.

“Quando vemos estas pessoas no campo, ficamos preocupados. Já senti meu coração apertado, pensei que seria algo com a minha família. Aí ele me deu a notícia de que tinham roubado o avião. Dos males, foi o menor. Vi o motoqueiro chegar e fiquei assustado”, compartilhou.

Almir usava o avião apenas para as demandas das fazendas que tem no Pantanal. O cantor disse que os períodos de mais uso eram os de cheia. “A aeronave atendia minha fazenda, não era para shows. Atendia nossa vida pantaneira.” Com informações de José Câmara, g1 MS — Mato Grosso do Sul).

