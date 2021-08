Taxista é assaltado e tem o veículo roubado por falsos passageiros

Um taxista, foi assaltado e teve o veículo roubado, nesta sexta-feira 13 de agosto de 2021 em Novo Progresso.(Foto:Divulgação)

Os suspeitos embarcaram no Point do Erisvaldo. Quando o motorista seguia para o destino solicitado, os suspeitos anunciaram o assalto.

A vítima estava de plantão na rodoviária quando por volta das 01h30mn desta sexta-feira 13 , recebeu uma chamada via telefone do Hotel Jaqueira para pegar um passageiro, chegando no local levou o passageiro até o Point do Erisvaldo, o mesmo entrou no estabelecimento voltou e pagou a corrida. Em seguida duas pessoas se aproximaram e pediram para deixá-los no Setor Industrial, chegando na avenida Brasil anunciaram o assalto. Um deles tentou enforcar o motorista (deu uma gravata), pediu dinheiro R$1.000 (mil reais) , relógio, celular e outros pertences que estavam no veículo, sob ameaça de matar o motorista. De posse dos pertences mandaram descer do veículo e correr.

Os assaltantes levaram também o veículo FIAT SENA 1.6 de cor Branca Placa QBG 2D54.

De acordo com a Polícia, buscas foram feitas na região após o assalto, mas os dois suspeitos não foram encontrados.

O caso foi registrado na delegacia de polícia de Novo Progresso

