Pai denuncia homem que é preso após assediar menor de idade em Novo Progresso

O homem foi encaminhado à delegacia de Novo Progresso, e vai responder pelos crimes de ato obsceno seguido de assédio sexual e pelo crime de divulgação de cena pornográfica prevista no Art. 218-C DO CPB . .

Um homem (Derivaldo D.A.B.) foi preso na noite deste sábado 16 de outubro de 2021, em Novo Progresso, após assediar uma menor de idade. Derivaldo (profissão e idade não divulgadas), teria chegado a mostrar foto as partes íntimas e aliciado a menor com palavras.

