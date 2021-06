Pacientes reclamam da falta de lençóis no hospital municipal de Novo Progresso

A reclamação em questão sobre os lençóis doados por empresários recentemente para suprir necessidade da unidade hospital.(Foto:Reprodução)

Só um empresário doou 60 unidades para hospital (HMNP).

Pacientes e do Hospital Municipal de Novo Progresso, estão convivendo com a falta de lençóis, no dia a dia da unidade, a denúncia foi envida para o Jornal Folha do Progresso e postada nas redes sociais na tarde desta terça-feira (15).

Assista ao Vídeo

De acordo com a denúncia enviada com vídeo para o Jornal Folha do Progresso, o caso aconteceu nesta segunda-feira (15), mas os relatos que isto já aconteceu outras vezes na unidade.

Vejam a postagem doação dos lençóis nas redes sociais

O Jornal enviou a denuncia para prefeitura e para Secretaria de Saúde , até fechamento desta edição não se pronunciaram.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...