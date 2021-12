Taxista morre após receber ‘gravata’ e ser esfaqueado por cliente na BR-230, em Placas, PA

Táxi da vítima na BR-230, em Placas, PA — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Crime ocorreu na tarde de quarta-feira (15). O autor do crime, Thiago Silva, de 21 anos, foi preso nesta quinta (16).

Um taxista morreu após receber uma “gravata” e um golpe de faca na região do pescoço. O crime aconteceu na BR-230, na entrada do município de Placas, no oeste do Pará, no fim da tarde de quarta-feira (15).

A vítima foi identificada como Nelson José Gomes. A Polícia Civil prendeu no fim da tarde desta quinta-feira (16) o principal suspeito, Thiago Silva Nascimento, de 21 anos.

Segundo a Polícia, o taxista foi assassinado durante a corrida. No interior do carro, no momento do crime, além do taxista e de Thiago, estavam Camila Silva Pombo, de 25 anos, e Erika Oliveira de Araujo, de 19 anos.

À polícia, as duas jovens contaram que o trio saiu de Altamira (PA) com destino a Placas, quando chegaram ao município de Uruará, Thiago resolveu pegar um táxi. O carro de Nelson foi abordado e os três embarcaram.

Ao chegar na cidade de destino, o taxista perguntou para Thiago onde exatamente eles desceriam, e o jovem teria respondido que era “mais para frente”. Quando chegaram próximo a saída da cidade, Thiago atacou o motorista com uma “gravata” e, de acordo com o relato das jovens, ambas ficaram desesperadas, abriram a porta do veículo para ir embora, mas Thiago ordenou que elas não fugissem. Depois, o jovem saiu do táxi e fugiu levando a carteira da vítima.

Thiago foi preso já no fim da tarde desta quinta-feira. Aos policiais ele confessou o crime, contou também que a intenção dele era roubar o carro e o dinheiro do taxista, e que as duas jovens [Camila e Erika] sabiam desse plano.

O táxi foi entregue para família da vítima. O corpo de Nelson encaminhado para perícia e liberado para a família.

As jovens, que haviam prestado depoimento na delegacia, foram detidas na quarta-feira e liberadas na manhã desta quinta, pois no momento não havia elementos suficientes que comprovassem que elas tinham envolvimento no crime. Somente após a prisão do suspeito é que surgiram elementos e informações suficientes para comprovar que Camila e Erika tinham participação no crime.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Placas, onde estão sendo feitos todos os procedimentos cabíveis.

FonteG1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...