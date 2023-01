Agropecuarista de Alta Floresta (MT) desaparece e caminhonete dele é vista em pedágio, dirigida por homem desconhecido

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Por:Jornal Folha do Progresso em 10/01/2023/10:14:05 com informações de Joel Teixeira /Portal Tv Noticias

Ainda conforme uma filha do pecuarista, a família conseguiu imagens de um suspeito que transitava com a Hilux entre Alta Floresta e Colíder. O material teria sido capturado por câmeras de segurança de pedágios da região.

O agropecuarista Valdir Lanza de Moura, 54 anos, desapareceu de Alta Floresta, a 314 km de Sinop na sexta-feira (6/01). Familiares dele divulgaram nas redes sociais, que ele dirigia uma caminhonete Hilux ano 2022, cor prata, placas RRP8H27. O veículo não tem capota, nem protetor de borda. Valdir falou com o filho dele de 10 anos por telefone às 19h30 e, a partir das 21h, outros familiares não mais conseguiram falar com ele.

