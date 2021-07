Taxista sequestrado é encontrado amarrado no meio do mato no sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) -Josué Madeiro teria aceitado uma corrida, quando os passageiros anunciaram o assalto

O taxista Josué Souza Madeiro foi encontrado na manhã de sábado, 17, amarrado no meio do mato, na região da estrada do Rio Preto, zona rural de Marabá, no sudeste do Pará, após ter sido sequestrado, no final da tarde de sexta-feira, 16, por volta das 17h40.

De acordo com a polícia, Josué Madeiro pegou os passageiros que logo em seguida anunciaram o assalto, levando o motorista para a estrada do Rio Preto. No início da manhã de sábado, o carro foi localizado e recolhido pelo proprietário.

A Polícia Civil não forneceu detalhes sobre o resgate de Josué Madeiro nem informações sobre o estado de saúde dele, que já se encontra junto da família. O motorista trabalhava fazendo “bico” em um veículo, branco, ligado à Cooperativa Rádio Táxi, localizada no Núcleo Nova Marabá. Com informações do site Debate Carajás.

