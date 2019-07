Cinco detentos fogem de presídio de Paragominas na madrugada

(Foto:Reprodução)-Internos saíram por um buraco na área externa do presídio e pularam o alambrado

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) informou por meio de comunicado oficial que cinco internos fugiram do Centro de Recuperação Regional de Paragominas (CRRPA), sudeste paraense, na madrugada desta quarta-feira (24).

Durante a recontagem dos internos, foi possível identificar os cinco foragidos: Antonio Ribeiro de Lima, Elon Rocha da Conceição, Leoni Serrao da Costa, Marcorelio Brito de Souza e Wilvonias Pereira da Silva.

Segundo informações da direção da casa penal, os agentes de plantão na guarita visualizaram os internos saindo por um buraco na área externa do presídio. A Polícia Militar foi acionada e agiu com rapidez, porém os detentos conseguiram pular o alambrado e fugiram. A direção da unidade já realizou o boletim de ocorrência sobre a fuga. “A manutenção da cela e concretagem do túnel estão sendo providenciadas”, disse o comunicado.

Além dos nomes, a Susipe divulgou as fotos dos foragidos, para ajudar na identificação e recaptura. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar na recaptura do fugitivo pode fazer uma denúncia anônima pelo 181. O sigilo é garantido.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...