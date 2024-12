Técnico de enfermagem é preso por dopar e estuprar passageiros

Foto: Reprodução | Diversos medicamentos, pendrives, dispositivos eletrônicos e uma bebida alcoólica utilizada para dopar as vítimas foram encontrados na casa do suspeito.

O técnico de enfermagem suspeito de oferecer carona para dopar e estuprar passageiros em Niterói (RJ) foi demitido do Hospital Municipal Carlos Tortelly. A demissão foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde de Niterói nesta segunda-feira (9/12), que afastou o profissional assim que teve conhecimento do caso.

O homem, identificado como Reginaldo Ferreira Araújo, acabou detido por agentes da Segurança Presente, da Polícia Militar, em um hospital da cidade enquanto trabalhava, na última quarta-feira (4/12).

Na última sexta-feira (6/12), um mandado de busca foi cumprido pela polícia em duas residências que o suspeito frequentava. Um dos carros onde o técnico de enfermagem cometia os crimes foi apreendido pelas autoridades.

De acordo com a Polícia Civil, Reginaldo é suspeito de ter estuprado dois homens e, segundo as investigações, ele cometia os crimes passando de carro em paradas de ônibus, oferecendo carona aleatoriamente e bebida alcoólica com droga para as vítimas. Após a pessoa ficar vulnerável, era abusada sexualmente.

Diversos medicamentos, pendrives, dispositivos eletrônicos e uma bebida alcoólica utilizada para dopar as vítimas foram encontrados na casa do suspeito. As autoridades acreditam que o técnico de enfermagem pode ter cometido os abusos sexuais contra outras vítimas, incluindo mulheres.

“A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informa que Reginaldo Ferreira Araújo atuava como técnico de enfermagem no Hospital Municipal Carlos Tortelly. O profissional foi demitido assim que a gestão teve conhecimento do caso”.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/12/2024/08:16:24

