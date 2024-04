Tecnoshow COMIGO já supera expectativas de visitação e reforça parceria entre a cooperativa, empresas e o produtor rural

Evento segue até sexta-feira, dia 12/04, das 8h às 18h, com palestras, dinâmicas de pecuária e diferentes atrações para toda a família- (Foto:Divulgação)



A Tecnoshow COMIGO chegou ao seu terceiro dia com as expectativas para a edição deste ano já ultrapassadas. A feira, que ocorre até sexta-feira, dia 12/04, em Rio Verde (GO), já registrou mais de 23 mil visitantes somente nos dois primeiros dias do evento, além de estimativas de negócios que apontam um saldo mais que positivo para esse ano. Segundo o presidente-executivo da COMIGO, Dourivan Cruvinel, a previsão é que os negócios sejam fechados a partir de hoje, mas os retornos já são bem animadores. “Sabemos que as transações comerciais, historicamente, são realizadas a partir do terceiro dia do evento, quando os produtores já puderam visitar os estandes e conhecer todas as novidades, mas pelo que temos sentido é que a edição deste ano atenderá às expectativas projetadas e, até mesmo, superá-las”, afirmou durante coletiva realizada na manhã de hoje. Cruvinel ainda ressalta que esses resultados são reflexo da parceria entre a COMIGO, as empresas e o produtor, confiança construída a partir do trabalho realizado o ano todo. “A feira é o momento dedicado para fazer negócios, mas a relação é fortalecida no dia a dia, por isso, quando os expositores trazem suas novidades para a Tecnoshow já preparam também as melhores condições para que os negócios sejam fechados e a tecnologia chegue ao campo dos produtores de Goiás e de todo o Brasil”, reforçou. Parcerias na saúde animal: unindo forças para beneficiar o produtor A COMIGO desempenha um papel fundamental na promoção do desenvolvimento sustentável e na melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais cooperados, por meio, também, das negociações estabelecidas com grandes empresas fornecedoras. Nesse contexto, as parcerias com empresas de saúde animal, como Agener, MSD, Ourofino e Zoetis, são significativas. São companhias líderes em inovação e qualidade, que fornecem soluções essenciais para a saúde e o bem-estar dos animais. Para o gerente regional da Agener Únião Química, Leandro Morais, é sempre importante estar na Tecnoshow, já que a COMIGO é uma grande parceira da empresa, de longa data. “Temos um relacionamento sólido, que vem crescendo ano após ano, e o nosso objetivo é estar junto a COMIGO buscando o que ela se propõe a fazer, que é estar próximo do cooperado, levando soluções e as melhores condições. A Agener está em um momento de expansão, com o lançamento de produtos e a consolidação de produtos”. Segundo o consultor Comercial da Ourofino, Eduardo Abrantes, a parceria entre a empresa e a cooperativa tem mais de 20 anos, com o fornecimento da linha veterinária, tanto biológicas quanto antibióticos, produtos de reprodução e os inoculantes para silagem. “Sempre participamos da Tecnoshow, porque é uma feira muito tecnológica e que a cada ano traz mais novidades para a agropecuária e para a agricultura de precisão, extremamente interessantes para a evolução do agronegócio e dos nossos clientes”. “Temos uma equipe de campo que gera demanda para toda a COMIGO há muitos anos, por meio de uma parceria bastante sólida. A Tecnoshow é uma feira muito importante para nós e para este ano trouxemos todo o nosso portfólio, com promoções e prazos diferenciados para os produtores”, detalhou o consultor de Vendas da Zoetis, Marcelo Guerra. Informação direcionada ao produtor A programação de palestras seguiu nos três auditórios destinados a conteúdo, no terceiro dia de evento. Durante palestra que marcou o início do segundo dia da programação do auditório 1, na Tecnoshow COMIGO, o consultor em Gerenciamento de Riscos da StoneX, Étore Baroni, analisou o desenvolvimento nacional da produção de soja e milho para 2024. “Nós enfrentaremos um ano bastante diferente quando comparado com 2021 e 2023, com níveis de produção abaixo em algumas regiões do Brasil, onde já passamos por movimentos de alta e baixa nos preços. No entanto, ao se pensar na América do Sul como um todo, os resultados serão positivos, com uma safra muito representativa”, explicou o profissional. No auditório 2, a Reforma Tributária foi tema de palestra ministrada pelo coordenador de Tributos da Safras & Cifras, Daniel Chiechelski. O assunto já é uma realidade e seu desenrolar exigirá do produtor rural o monitoramento das regulamentações Ele explicou que muitas regras ainda serão definidas, ou seja, o produtor precisa monitorar e estar atento a tudo que está ocorrendo para que se prepare e, até mesmo, consiga auxiliar no desenvolvimento de benefícios para o futuro do agronegócio. Pecuária em foco A pecuária também esteve em foco na programação do terceiro dia do evento. Na edição desse ano, pela primeira vez, as palestras e demonstrações com os animais estão sendo realizadas em um espaço integrado, permitindo maior dinamismo e interação entre o público. O espaço conta, aproximadamente, com mil animais em exposição, entre equinos, muares, bovinos de corte e de leite, ovinos, peixes e cães, sendo a maioria disponível para comercialização e, além das áreas para palestras e workshops, será integrado com um campo, no qual o público poderá conferir todas as informações, manejos e tecnologias na prática. Segundo o coordenador de Pecuária da Tecnoshow COMIGO, José Vanderlei, até o momento, cerca de 40% dos animais expostos estão comercializados, com valores entre R$ 15 e R$ 16 mil. “No total de vendas, até o momento, os negócios já estão em torno de R$ 500 mil”. Pela manhã, a médica-veterinária da COMIGO, Jéssica Almeida, apresentou o Super-Pec, software de gestão voltado para a pecuária de corte e leite desenvolvido pela COMIGO em parceria com a Esteio Gestão. “O principal objetivo é obter dados precisos, com isso a gestão se torna mais completa e simplificada. A função do programa é unir a parte zootécnica e financeira da fazenda, tendo uma visão mais ampla do negócio e auxiliando nas tomadas de decisão”, explica a profissional, que também é coordenadora da ferramenta. À tarde a atividade também esteve em pauta, com a sócia-fundadora da Agrifatto, Lygia Pimental, que destacou durante sua palestra que, diferentemente dos demais setores produtivos de proteína animal, a pecuária exige planejamento a longo prazo. “A pecuária é uma atividade plurianual. Não é possível emprenhar uma fêmea, fazer nascer o bezerro e abater esse animal dentro de um ano. É preciso de 36 a 40 meses mais ou menos para isso. Ou seja, o que é decidido hoje, definirá os próximos 3 anos dentro da fazenda”, afirmou. Pavilhão de Agricultura Familiar Reunindo agricultores familiares e artesãos das mais diversas regiões do País, o pavilhão dedicado aos setores na Tecnoshow trouxe, para este ano, um investimento de mais de R$250 mil em melhorias estruturais. “A COMIGO dá uma importância muito grande nessa área, porque contemplamos investimentos tanto para o grande quanto ao pequeno produtor”, disse o coordenador de infraestrutura do evento, Edimilson Carvalho Alves. Ação para crianças As crianças ganharam uma ação especial nesse ano, com a realização da peça “Fazendinha COMIGO”, que conta em quatro apresentações diárias a história da menina Julia, que visita a fazenda de seu Tio Pedro e aprende muito sobre a importância do agro para a sociedade. Para Layon Berigo, proprietário da Ilumini Personagens Vivos, empresa responsável pela elaboração e produção da peça, a pesquisa para criar o roteiro trouxe mais do que informações para escrever a obra, acabou mostrando para os atores o tamanho da importância do setor. “O processo de produção nos trouxe muitas informações que não sabíamos, como por exemplo, o quanto a soja é importante para muitos setores, além da tecnologia que é aplicada em todos os cultivos. Foi até difícil colocar tudo isso em apenas 30 minutos de apresentação. Podemos dizer que, assim como a garotinha da nossa história, não tínhamos total conhecimento dos processos envolvidos para que o alimento chegasse na nossa mesa”, contou Berigo. TECNOSHOW COMIGO 2024 Data: 08 a 12 de abril de 2024 (segunda a sexta-feira) Local: Centro Tecnológico COMIGO (CTC) – Rio Verde – GO (Rodovia GO 174 S/N área rural de Rio Verde) Horário: 8h às 18h Entrada gratuita Site: www.tecnoshowcomigo.com.br Instagram: @tecnoshowcomigo Twitter: @tecnoshowcomigo Sobre a Tecnoshow Comigo Com a proposta de auxiliar o produtor rural, a COMIGO iniciou, em 2002, o trabalho de geração e difusão de tecnologias agropecuárias, em Rio Verde, numa área que hoje ultrapassa 170 hectares (área total do CTC). Neste local, a cooperativa promove experiências tecnológicas o ano todo, em parceria com diversas instituições de pesquisa, de ensino e outras empresas, e realiza a Tecnoshow. A diversidade é uma marca registrada do evento. São máquinas e equipamentos agropecuários, plots agrícolas, animais das mais variadas espécies, palestras técnicas e econômicas, ações socioambientais e dinâmicas de pecuária, entre outros produtos e serviços. Trata-se de uma extensa vitrine de tecnologias para o homem do campo, seja pequeno, médio ou grande produtor.

