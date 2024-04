Publicação Nº 078/2024 – MAHLE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

MAHLE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA , inscrito no CNPJ: 32.491.614/0002-90, localizada na Rua Jatobá, s/n°, Comunidade Santa Julia, bairro: Zona Rural, Novo Progresso/PA, torna público que requereu junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP a LIO, sob o protocolo nº 769/2024, no dia 10/04/2024, para sua atividade.

