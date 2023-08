Telefónica faz acordo para comercializar serviços da Starlink

(Foto:Reprodução) – Já disponível no México, gradualmente a oferta chegará a outros países como Peru, Espanha, Colômbia e Chile, incluindo o Brasil.

A cada dia que passa a Starlink vai expandindo seus serviços pelo mundo tanto pela disponibilização de sua internet via satélite quanto fazendo acordo com empresas para comercializar seus produtos. Nesta terça-feira (08), a TGS, unidade global de negócios da Telefónica, anunciou um acordo com a empresa de Elon Musk.

Com o acordo para se tornar um parceiro global autorizado da operadora de satélites, a companhia de telecomunicações de origem espanhola poderá comercializar os serviços de constelação da Starlink da SpaceX no México. Desta forma, a TGS integrará as soluções empresariais fixas e móveis da empresa, lançadas no início de 2023, com o seu portefólio de serviços.

A integração com a Starlink, que oferece conexão de até 350 Mbps, permitirá à Telefónica oferecer internet banda larga de alta velocidade e baixa latência em áreas remotas, a utilização de um terminal dedicado com maior alcance e desempenho, e terminais para mobilidade de veículos e serviços de dados para empresas.

O novo serviço já está operando no México e a previsão é que ocorra gradualmente a expansão para outros países que contam com a atuação da Telefónica, como Peru, Colômbia, Chile, Brasil e, fora da América Latina, Espanha.

Julio Beamonte, CEO da Telefónica Global Solutions, destacou que o fato de trabalhar com a Starlink lhes permitirá “oferecer soluções de última geração”.

“O satélite permite executar projetos de conectividade com muita rapidez e eficiência”, explica.

Pelo mundo, a empresa de satélites tem realizado acordos para oferecer o seus serviços via terceiros. Por exemplo, tem um acordo semelhante com a telecom chilena GTD para fornecer serviços empresariais nos mercados chileno, peruano e colombiano. Embora ainda não esteja ativado, a Starlink já planeja fechar acordo com a operadora estatal Hondutel para oferecer serviços via satélite em áreas rurais em Honduras. Em 2024, prevê a oferta dos serviços na Argentina.

Vale ressaltar que no Brasil, várias empresas já possuem contratos com a Starlink, como o Bradesco e Itaú, para levar conectividade para agências bancárias que enfrentam uma maior dificuldade de acesso à internet onde há limitações das conexões das empresas tradicionais.

Fonte:Cleane Lima/minhaoperadora e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/08/2023/17:48:04

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...