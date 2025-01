Temporada de Cruzeiros começa com chegada inédita de dois navios simultâneos em Alter do Chão

(Foto: Reprodução) – Alter do Chão, em Santarém, um dos destinos mais importantes da Amazônia, viverá uma data histórica na terça-feira (14), com a chegada simultânea de dois navios de cruzeiro, marcando o início da temporada de 2025.

Os luxuosos MS Sirena e MS Insignia, operados pela Oceania Cruises, trarão aproximadamente 2.400 turistas para explorar as belezas naturais e a rica cultura da vila balneária.

A operação, organizada pela empresa Rio Tapajós, acontecerá no Terminal de Passageiros, conhecido como CAT, onde será realizada também uma cerimônia de troca de placas para celebrar esse momento inédito no turismo da região.

Os navios, vindos do sul do Caribe, atracaram no Terminal de Passageiros às 8h e às 11h, respectivamente, trazendo visitantes que poderão desfrutar da receptividade amazônica.

A Rio Tapajós, responsável pela gestão do terminal, realizou recentemente uma reforma na estrutura para aprimorar as condições de recepção e garantir ainda mais conforto e segurança para os turistas.

A cerimônia de troca de placas, um momento tradicional na indústria de cruzeiros, contará com a presença de representantes prefeitura do município e membro da Rio Tapajós, além da tripulação. “Nossa equipe trabalhou intensamente para garantir o sucesso, desde o momento da captação do cruzeiro no evento Seatrade Global Miami no ano passado, em Miami. Esse esforço reflete a tendência de aumento das operações futuras e oferece uma experiência memorável aos turistas e tripulantes”, destacou Carlos Alexandre, administrador da Rio Tapajós.

A programação inclui um receptivo cultural coordenado pelo Instituto Amazônia Equatorial, que está à frente da produção cultural do evento.

O grupo Banzeiro de Carimbó será a atração principal, com apresentações de músicas e danças típicas, enquanto uma feira reunirá cerca de 35 artesãos locais expondo produtos como biojoias, peças de madeira, cerâmicas e outros itens representativos da cultura regional.

Além do impacto cultural, a chegada dos navios promete movimentar significativamente a economia local. Estima-se que cada turista gaste, em média, R$ 720, considerando taxas e impostos, durante sua estadia. Somados, esses valores podem injetar aproximadamente R$ 1,7 milhão na economia local em um único dia, beneficiando guias turísticos, restaurantes, transporte e a venda de artesanato.

A temporada de cruzeiros 2025 em Alter do Chão seguirá até maio, quando será encerrada com a chegada do navio Hanseatic. Até lá, estão previstas operações de outras embarcações, como o MS Zaandam, MS Seven Seas Navigator, Amara Journey, Ville Vie Odyssey e Volendam, consolidando Alter do Chão como um dos principais destinos de cruzeiros internacionais da Amazônia e fortalecendo sua visibilidade.

