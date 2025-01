Polícia Militar prende suspeito de tráfico e desarticula laboratório de drogas , em Santarém | PA

Material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil — Foto: Polícia Militar/Divulgação

A operação contou com o apoio do 3º BPM e o recobrimento 35º BPM, na qual resultou na apreensão de mais de 3kg de substâncias ilícitas e R$ 70 mil em espécie.

Na noite desta terça-feira (14), a Polícia Militar em ação de rotina pelo bairro Aeroporto Velho, prendeu um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e desarticulou um laboratório de entorpecentes no bairro Santo André, em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com a PM, a guarnição realizava rondas na Avenida Sérgio Henn quando avistou Wesley de Almeida Pereira, que conduzia uma motocicleta e avançou o sinal vermelho, despertando suspeitas. Ao ser abordado, foi realizada uma busca pessoal, na qual foram encontrados:

9 invólucros de substância vulgarmente conhecida como pó;

8 invólucros de skank;

4 invólucros menores também contendo skank;

R$ 185,00 em espécie.

Após a constatação dos ilícitos, Wesley recebeu voz de prisão e informou que não portava documentos de identificação.

A guarnição se deslocou com o suspeito a diversas residências indicadas por ele, mas somente após tentativas de despiste, a casa dele foi localizada no bairro Santo André.

Os policiais sentiram um forte odor de drogas que saía da residência. Ao entrar no imóvel, os policiais encontraram o que parecia ser um galpão usado como laboratório para a produção e embalagem de entorpecentes.

No local foram apreendidos:

1,373kg de skank;

253g de pó;

1,641kg de oxi;

balanças de precisão;

materiais para embalagem e mistura de substâncias ilícitas;

mais de R$ 70 mil em espécie.

O suspeito, as drogas, e os valores apreendidos foram apresentados à delegacia de Polícia Civil, onde as autoridades realizaram os procedimentos legais cabíveis. O caso segue sob investigação para identificar outros possíveis envolvidos na operação do laboratório desmantelado.

Fonte: Kamila Andrade, g1 Santarém e Região — PA

