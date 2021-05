Aeroporto de Altamira é alvo de fiscalização da Polícia Federal

PF em Altamira realiza fiscalização no Aeroporto — Foto: Polícia Federal

Objetivo é combater crimes como o tráfico internacional e doméstico de entorpecentes, comércio de animais em extinção e comércio ilegal de armas de fogo.

A Polícia Federal realizou na segunda-feira (24) uma ação de fiscalização no aeroporto de Altamira, sudoeste do Pará. Durante a operação foram fiscalizadas as bagagens de cerca de 200 passageiros, que estavam chegando e saindo da cidade.

A Guarda Municipal de Altamira participou da ação com o auxílio de cães farejadores. O objetivo é reprimir crimes como o tráfico internacional e doméstico de entorpecentes, comércio de animais em extinção e comércio ilegal de armas de fogo, entre outros crimes.

O Aeroporto de Altamira tem capacidade de atender mais de 90 mil passageiros por ano. Fica localizado em uma região de difícil acesso por rodovias, ocupando uma posição importante no sistema de transporte, fazendo conexão com Belém, que por sua vez, faz conexões para outros lugares do país e do mundo.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...