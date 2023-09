Temporal atinge sudoeste e oeste do Pará, com ventos de até 60 km/h

(Foto>Reprodução O Liberal) – Moradores de cidades das regiões do sudoeste e do oeste do Pará ainda estão alarmados com temporal que atingiu essas áreas na quinta-feira (21). A situação foi verificada em toda a região, em particular nos municípios de Itaituba e Porto de Moz, no sudoeste, e em Belterra, no oeste do Estado. De acordo com o Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), sediado, em Itaituba foram registrados ventos de 56.5 km/h.

Tempo chuvoso em Belém

O Inmet informa que as chuvas fortes, com possibilidade de ventos fortes, permanecem de forma pontual na região por todo este final de semana. A Grande Belém e o Arquipélago do Marajó também se encontram sobre a influência dessa linha de instabilidade com nuvens de chuva (do tipo cumulonimbus) trazidas pela circulação de ventos. Com as chuvas, a temperatura tem caído em cidades paraenses.

A Comunidade de São Luiz de Tapajós, em Itaituba, foi atingida por um temporal. Moradores constataram o destelhamento de casas e da escola, e árvores foram arrancadas do solo diante da força do vento. Uma ambulancha que serve à comunidade foi avariada pelo temporal.

Às escuras

O município de Porto de Moz, também no sudoeste do Pará, foi atingido pela forte chuva e ventos. Já em Belterra, no oeste do Estado, fortes rajadas de vento e trovoadas marcaram a quinta-feira (21) nesse município. A força do vento provocou a queda de árvores e de postes da rede de distribuição. Com isso, a cidade ficou sem o fornecimento de energia elétrica.

A Defesa Civil Municipal informou que ao menos dez postes da rede de energia, entre o trevo da entrada principal de Belterra e a Estrada 7 (do antigo portão da cidade), caíram. O rompimento da fiação em alguns pontos fez com que o fornecimento de energia elétrica fosse interrompido. O acesso pela Estrada 5 a partir da rodovia BR-163 foi interditado, por causa da queda de postes e da fiação.

A concessionária de energia, Equatorial Energia Pará, informou, ainda na quinta-feira (21), que “as equipes técnicas e comerciais estão trabalhando sem medir esforços para restabelecer o fornecimento de energia elétrica no município de Belterra”.

“As fortes chuvas e rajadas de vento ocasionaram várias descargas atmosféricas e o fornecimento de energia foi interrompido na tarde desta quinta-feira, 21. A distribuidora ressalta que as equipes não medirão esforços para normalizar o fornecimento o mais breve possível”, comunicou a empresa. Em casos desse tipo, a Equatorial orienta que as pessoas atingidas busquem os canais de atendimento: 0800 091 0196, pelo site equatorialenergia.com.br, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.

Clima

O meteorologista José Raimundo Souza, do Distrito do Inmet, em Belém, informou nesta sexta-feira (22) que entre 16h e 18h de quinta-feira (21), estações desse Instituto registraram chuvas e ventos em cidades do oeste e sudoeste do Pará, incluindo Santarém e Placas.

As chuvas provocaram a queda da temperatura, de 36ºC para 29°C em Santarém. Em Placas, a temperatura caindo de 35.8°C a 29°C. “Em Itaituba, os ventos chegaram em 56.5 km/h”, reforçou José Raimundo Souza.

