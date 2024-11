Show do DJ Alok reuniu 250 mil pessoas em Belém; veja como foi

Alok fez um show histórico em Belém. Foto: Irene Almeida/Diário do Pará

No último sábado, Belém foi tomada por uma energia vibrante, reunindo 250 mil pessoas no show histórico do DJ Alok, evento que marcou oficialmente a contagem regressiva para a Conferência das Partes (COP 30), que ocorrerá em novembro de 2025 na capital paraense. O evento foi um marco cultural e ambiental para a cidade, com apresentações de artistas locais e internacionais.

A Celebração da Cultura Local e Global em Belém

O show gratuito no estacionamento do estádio Mangueirão contou com a presença de artistas como Joelma, Gaby Amarantos, Viviane Batidão, Pinduca, Zaynara, e DJ Elison, misturando diferentes estilos musicais como música eletrônica, carimbó, calipso e brega. A noite também foi marcada pela impressionante tecnologia de drones, que montaram a frase “COP 30 Belém” no céu, destacando a importância do evento global para a cidade.

Público no estacionamento do Mangueirão. Foto: Alex Ribeiro/Ag. Pará

COP 30: O Impacto de Belém no Debate Global sobre Clima e Sustentabilidade

A realização da COP 30 em Belém posiciona a cidade no centro das discussões globais sobre o futuro do clima e a preservação ambiental. O universitário Diego Coelho, de 21 anos, destacou a importância do evento para Belém, afirmando que “coloca Belém no mapa mundial”, ao mesmo tempo em que valoriza a cultura local e a participação de artistas internacionais.

Segurança e Infraestrutura para um Grande Evento

Com um público de 250 mil pessoas, a segurança foi uma prioridade. A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup) instalou uma unidade móvel do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), além de contar com mais de 800 agentes de segurança pública para garantir o conforto e a segurança dos participantes.

Impacto Cultural: Uma Experiência Única para as Famílias

O evento também foi uma oportunidade única para muitas famílias. Marcus Preti, médico paulistano de 53 anos radicado no Pará, levou sua filha Helena, de 11 anos, para assistir ao show do DJ Alok. “Este é o primeiro show da Helena, e ela vai sair daqui com lembranças inesquecíveis”, afirmou Marcus, refletindo sobre o impacto cultural do evento para a cidade e a região.

Helena, fã do DJ Alok, também expressou sua felicidade: “Estou muito emocionada. Espero que o Alok faça mais eventos que envolvam nossa cultura e tragam mais pessoas de outros países.”

A Amazônia no Centro das Discussões Globais: O Papel de Belém na COP 30

Walquiria Alves, professora de geografia, destacou a importância da COP 30 para a região: “Este evento é mais do que um show, é uma oportunidade de colocar a Amazônia e a região Norte do Brasil no centro das discussões sobre o futuro do planeta.” A realização de eventos de grande escala como a COP 30 é um passo importante para Belém se consolidar como um destino estratégico para grandes encontros globais.

Belém Como Protagonista de Grandes Eventos Internacionais

Além do show de Alok, Belém se prepara para outros marcos importantes, como as negociações do G20 em 2024 e o evento “Amazônia para Sempre”, que ocorrerá em setembro de 2025. Estes eventos destacam a importância da região na agenda global de sustentabilidade.

Aurea Tour: Alok e a Conscientização Ambiental

O “Aurea Tour” trouxe para Belém uma experiência audiovisual inesquecível, com uma pirâmide de LED de 10 andares de altura e uma apresentação que transmitiu mensagens de impacto social e ambiental. O DJ Alok declarou: “Belém está entrando para a história. É uma honra fazer parte deste momento tão especial”, ressaltando a importância do evento para a cidade e para a COP 30.

