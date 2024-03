Temporal em Paragominas: Governador Helder Barbalho desembarca na cidade para acompanhar ações

A chuva provocou erosão na cabeceira da ponte sobre o rio Pacuí, que corta a rodovia, no trecho do km 224, próximo a Ipixuna do Pará. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Defesa Civil do Pará também está no local para realizar trabalhos de apoio às famílias e de recuperação da cidade.

O Governador do Estado, Helder Barbalho, publicou nas redes sociais, neste domingo, 3, que está em Paragominas, acompanhado da Defesa Civil do Pará, para acompanhar os trabalhos em prol da população e do restabelecimento da cidade após um vendaval que causou o transbordamento do rio Uraim, além de erosão que provocou a interdição da rodovia BR-010.

O tráfego de veículos na BR-010, entre os municípios de Paragominas e Ipixuna do Pará, no sudeste paraense, foi interditado na sexta-feira, sendo retomado na tarde de sábado, 02.Após as chuvas na região, com o volume de água, o rio Uraim acabou transbordando, deixando partes das duas cidades debaixo d’água.

A primeira cidade visitada pelo governador Helder Barbalho foi Paragominas, no sudeste do estado. “A decretação do estado de emergência da parte da prefeitura, já está sendo homologada pelo Governo. A partir disto, ajudas humanitárias já sendo disponibilizadas ainda esta semana, o que envolve cestas de alimento, kits de higiene, kits de dormitório, e como também a seleção das famílias para programas habitacionais para que haja remanejamento de famílias que estejam em áreas vulneráveis por conta do crescimento desordenado de bairros que acabam gerando um represamento das águas do rio Uraí e gerando estes alagamentos”, destacou o governador Helder Barbalho, se solidarizando com as famílias e acompanhando pessoalmente os esforços para amenizar os prejuízos aos moradores. De acordo com informações da Defesa Civil Estadual, Paragominas teve 8 bairros atingidos por alagamentos, na zona urbana, e 5 áreas afetadas na zona rural. Um total de 27 famílias estão desabrigadas e 50 desalojadas. Há três pontos de abrigo

disponibilizados pela prefeitura.

Em Ipixuna do Pará, nordeste do estado, o governador Helder Barbalho seguiu a agenda de visitas, com a equipe da Defesa Civil estadual, em apoio ao município. O Balneário da Arlene, no bairro Beira Rio, foi o primeiro ponto vistoriado. “Estamos aqui, olhando pelas comunidades mais distantes, pelas localidades do interior do município, que sofreram impactos com obstrução de estradas, com pontes que ficaram comprometidas, e já trabalhando junto com a prefeitura para que possamos, por um lado, atender as famílias, garantir as assistências de urgência emergenciais com os kits de alimento, kits de higiene, colchonetes, água, aluguel social, mas, por outro lado, também garantindo a parceria para que possamos fazer novas pontes, garantir trafegabilidade das estradas e restabelecer a conexão de todos os bairros, de todas as comunidades e trazendo a normalidade para aqueles que moram no centro dos órgãos e no interior de Ipixuna do Pará”, ressaltou o govenador Helder Barbalho.

Segundo a Defesa Civil Estadual, uma estimativa inicial aponta que 1.600 famílias foram atingidas, em Ipixuna do Pará. Há 62 famílias desabrigadas e outras 26 desalojadas. A chuva provocou erosão na cabeceira da ponte sobre o rio Pacuí, que corta a rodovia, no trecho do km 224, próximo a Ipixuna do Pará. Motoristas relataram que a parte inferior da estrutura cedeu com a força da água e os próprios condutores decidiram, inicialmente, não trafegar sobre a ponte devido ao risco de desabamento, pois os veículos de grande porte são muito pesados.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Defesa Civil Estadual monitoram todas as regiões do estado para adotar as medidas necessárias em casos de desastres naturais, como explica o comandante-geral do CBMPA, coronel Jaime Benjó.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/03/2024/12:44:20

