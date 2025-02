Tentativa de homicídio: Homem é esfaqueado e autor preso em flagrante em Novo Progresso (PA)

Foto: Reprodução | Na noite de sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, um crime violento chocou os moradores de Novo Progresso. Um homem foi brutalmente esfaqueado em via pública e precisou buscar socorro junto às autoridades militares.

De acordo com informações oficiais, por volta das 23h50min, na esquina da Rua XV de Novembro com a Rua Tiradentes, o senhor Erinaldo Pereira da Silva, foi ferido com golpes de faca pelo nacional José Clebison de Moura do Nascimento. A vítima, gravemente ferida e com evisceração, conseguiu correr até a Guarda do Quartel do 46º Batalhão em busca de ajuda.

Ato contínuo, as guarnições de serviço foram acionadas para dar suporte à ocorrência, enquanto uma equipe do Corpo de Bombeiros, através da Central Fogo Zero, foi mobilizada para prestar os primeiros socorros e realizar a remoção da vítima ao hospital.

Pouco menos de uma hora depois, por volta das 00h45, as diligências policiais resultaram na localização e prisão em flagrante de José Clebison de Moura do Nascimento. O acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, pertencente à 15ª RISP, onde permanece à disposição da Justiça.

A investigação seguirá para apurar a motivação do crime e eventuais desdobramentos do caso. A população aguarda mais informações sobre o estado de saúde da vítima.

Fonte: Jornal Folha do Progresso com informações 46º BPM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/02/2025/10:31:54

