Tenente da PM afastado, que se negou a cumprir ordem para desbloquear via em Novo Progresso é transferido

Ele aparece em um vídeo que circula nas redes sociais informando a manifestantes que ocupavam a BR-163 em protesto contra o resultado das eleições presidenciais que não iria cumprir a ordem judicial de desobstrução da via bloqueada. “Foi instaurado um Processo Administrativo para apurar a conduta do policial”, diz a PM.

O 1.º Tenente Ruan Carlos Rodrigues Porto, sub comandante da corporação em Novo Progresso, foi afastado de suas funções por não cumprir a ordem judicial de desobstrução da via bloqueada , foi transferido na tarde desta quarta-feira,2 de novembro de 2022, para a cidade de Santarém (distante 700 km de Novo Progresso) onde vai responder a um Processo Administrativo para apurar a conduta do policial.

