Edital Casa Aberta – Amazônia Paraense: inscrições abertas até 5 de julho

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, no sudeste do estado, lançou o Edital Casa Aberta – Amazônia Paraense que tem por objetivo selecionar projetos artísticos de proponentes residentes no Estado do Pará, nas mais diferentes linguagens artísticas, que promovam o patrimônio cultural da região Amazônica. As inscrições iniciaram no dia 3 de junho e seguem até o dia 5 de julho.

O edital irá selecionar trabalhos que possam ser apresentados ou realizados nas instalações da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, sem restrições de faixa etária. Os critérios de seleção levarão em conta a promoção da cultura popular, seu dinamismo frente às transformações do território e relevância para as identidades formadas ao longo do tempo e espaço na região. Será considerada a diversidade das manifestações culturais que acabam por refletir a pluralidade de um cenário onde a contemporaneidade não exclui a tradição.

O edital selecionará 20 projetos e cada um receberá 20 mil reais. As propostas selecionadas serão apresentadas de maneira presencial a partir do segundo semestre de 2024, conforme a disponibilidade da programação da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, com a possibilidade de adaptações ou mudanças. Todas as informações podem ser consultadas no site da instituição, no endereço: https://casadaculturacanaa. com.br

Critérios de seleção

A seleção será realizada por júri composto de profissionais com experiência no campo da cultura que analisarão as seguintes características: qualidade e relevância da proposta, consonância à temática do edital, viabilidade da realização do projeto, inovação e experimentalismo nas linguagens, seja pela abordagem ou pela forma, e interseccionalidade entre as linguagens artísticas. O projeto deverá ser proposto por artistas e produtores maiores de 18 anos, nascidos ou residentes no estado do Pará.

Para mais informações, os interessados também podem entrar em contato, ligando ou enviando mensagem para o número (94) 99220-3451. A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás é um espaço que integra o Instituto Cultural Vale, com localização na Rua Esmeralda, nº 141, bairro Nova Canaã II.

Serviço

O quê? Casa da Cultura de Canaã dos Carajás lança o Edital Casa Aberta – Amazônia Paraense

Quando? Inscrições iniciaram em 3 de junho e seguem até o dia 5 de julho de 2024

Onde? Edital está disponível no site da Casa da Cultura: https://casadaculturacanaa. com.br

Quem pode participar? Artistas, produtores e grupos artísticos, nascidos ou residentes no estado do Pará. Todos devem ser maiores de 18 anos

Ficou com dúvida? Pode ligar para o número (94) 99220-3451

Sobre a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

Criado e mantido pela Vale, o espaço integra o Instituto Cultural Vale. A Casa da Cultura desempenha papel de guarda e registro do acervo histórico do município, e de difusor cultural na região. Nesse sentido, promove exposições, exibições de filmes, clubes de leitura, contação de histórias, espetáculos de música, dança, circo e teatro, além de manter uma escola de música, dança e teatro, onde crianças e jovens têm a oportunidade de participar, de forma gratuita, de aulas de ballet clássico, teatro, canto, violão, flauta doce, musicalização e percussão tradicional paraense.

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem perspectivas de futuro. Tem um importante papel na transformação social e busca democratizar o acesso, fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e a difusão de diversas expressões artísticas do nosso país, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa. Nos anos de 2020-2022, o Instituto Cultural Vale patrocinou mais de 600 projetos em mais de 24 estados e no Distrito Federal. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org

