Thais Fersoza repercute na web ao entrevistar Maycon, eliminado do BBB24: ‘Ela vai usar a roupa que quiser’

Thais Fersoza foi certeira em sua colocação sobre a postura de Maycon, o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 24, em relação a sister Yasmin Brunet. As falas da apresentadora viralizaram na web logo após a eliminação do participante. Internautas elogiaram a postura e elegância de Tata Fersoza.

Maycon, o tio da merenda, foi o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 24, nesta quinta-feira (11). Na sequência de sua eliminação, o brother foi participar do primeiro Bate-papo com o Eliminado do BBB24 com Thais Fersoza e Ed Gama.

Em determinado momento da entrevista Thais Fersoza menciona atitudes que Maycon teve durante o confinamento, que colaboraram para que ele fosse o primeiro eliminado do paredão desta edição.

“É um pensamento muito antigo achar que a mulher que está com uma roupa transparente está fazendo isso para provocar o homem, para chamar a atenção do cara. Não ela está fazendo isso porque ela gosta, porque ela pode, porque o corpo é dela e porque ela pode usar a roupa que ela bem e entender usar. A real é essa”, iniciou Thais Fersoza.

“Então isso também gerou uma discussão grande na internet porque é um assunto que vem sendo tão batalhada há tantos anos. Buscando um espaço há tanto tempo que ainda surpreende a gente ter que mais uma vez falar sobre isso. Desse respeito, desse olhar respeitoso a gente tem que ter com todos seja a roupa que a pessoa está usando, seja o que for”, explicou a apresentadora. Assista ao trecho da entrevista:

Ainda durante a entrevista ao vivo, as falas de Fersoza repercutiram de forma muito positiva. Internautas elogiaram a forma que a apresentadora abordou o assunto e sua elegância ao confrontar o brother. “Sem perder a elegância, Tata Fersoza falou tudo que precisa ser dito”, comentou Henrique Lopes, da página Gina Indelicada. “Eita com classe”, elogiou uma seguidora. “Mulher inteligente é outro nível”, observou outra. “Eu amei muito a Tata como apresentadora”, comentou mais uma seguidora. “Ela hablou com classe!! @tatafersoza sempre foi Gigante!”, elogiou outro internauta.

