Thiago Motta, do PSG, anuncia aposentadoria e diz ter intenção de virar treinador

O brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta, volante do Paris Saint-Germain, afirmou que esta temporada que está em sua reta final será a última da carreira e anunciou sua intenção em se tornar treinador.

“Passei aqui anos muito agradáveis (seis anos e meio no PSG) e o que sinto agora é que este deve ser o último clube da minha carreira”, disse Motta, em entrevista publicada nesta terça-feira pelo jornal francês “L’Équipe”.

O jogador, que completará 36 anos em agosto, fez um balanço de sua carreira e lamentou especialmente não ter disputado as finais da Liga dos Campeões da Europa com dois dos seus antigos clubes: a do Barcelona em 2006 – vencida sobre o Arsenal – e da do Internazionale de Milão em 2010 – campeã sobre o Bayern de Munique.

“Eu achei que este ano seria melhor, mas não aconteceu”, afirmou Motta, que também comparou o método de trabalho do seu atual técnico, o espanhol Unai Emery, com o do italiano Carlo Ancelotti, ex-comandante do time francês.

Ancelotti “fazia você se sentir envolvido. Ele me dizia: ‘hoje você controla o meio-campo’. Se algo não ia bem, era sua responsabilidade, não a do treinador. Com Emery, você trabalha de forma diferente. Ele gosta ter o controle de tudo”, analisou.

Thiago Motta, segundo capitão do atual campeão francês por antecipação, atrás do brasileiro Thiago Silva, elogiou a qualidade de seus companheiros Marco Verratti, Giovani Lo Celso e Adrien Rabiot.

“(Rabiot) pode ser melhor que eu. Na sua idade (23), eu não era tão forte. Tem um potencial enorme e pode jogar em várias posições”, disse.

Sobre seu futuro, Motta não esconde que planeja um dia se tornar treinador do Paris Saint-Germain.

“Vou avançar etapa por etapa, mas não vou esconder. Tenho essa ideia na minha cabeça, embora ache que ainda esteja longe”, finalizou.

O jogador, cuja carreira esteve marcada também por várias lesões, conquistou 27 títulos. Além de Barcelona, onde iniciou sua carreira em 2001, PSG e Inter de Milão, Thiago Motta defendeu as camisas de Atlético de Madri e Genoa (ITA). Embora tenha nascido em São Paulo, o volante não jogou profissionalmente por nenhum clube brasileiro.

Ele participou de 30 partidas com a seleção italiana, disputando as Eurocopas de 2012 e 2016, além da Copa do Mundo de 2014, justamente no Brasil.

Fonte: MSN Esport/ Foto:© Getty

