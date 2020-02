TIM busca parceiros para abertura de novas lojas no Pará

A TIM está em busca de parceiros comerciais no Pará e no Maranhão, que apesar de ser um estado pertencente ao Nordeste, no segmento de Telecom o estado faz parte da região Norte. O interesse e objetivo da companhia é ampliar o número de lojas da marca na região, credenciando novos pontos de venda em todas as cidades do Pará e do Maranhão, que já contam com a tecnologia de quarta geração disponível. No Norte, já são 52 parceiros contabilizando os seguintes estados: Amazonas (AM), Amapá (AP), Maranhão (MA), Pará (PA), Rondônia (RO), Roraima (RR) e Tocantins (TO).

Os empresários interessados terão suporte completo, visibilidade da marca TIM, treinamentos direcionados, consultoria da operadora e material de comunicação. De acordo com o diretor de vendas consumer da TIM Centro- Norte, Bruno Talento, os interessados devem ter capacidade de gestão de negócio e vendas, além de serem dinâmicos, empreendedores e estarem atentos ao potencial do mercado e da região em que pretendem atuar. “Nesse modelo de parceria temos a melhor remuneração do segmento”, disse Bruno.

Os novos pontos de venda poderão comercializar planos e serviços da operadora, além da linha de aparelhos que compõem o portfólio da TIM, chips e acessórios, e ainda prestar serviços de atendimento e pós-venda.Os interessados devem entrar em contato através do e-mail: sejarevendedortim@timbrasil.com.br.

Fonte:Três Comunicação com Foto

