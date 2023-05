Tina Turner morreu de causas naturais, diz porta-voz

Tina Turner morreu de causas naturais, afirmou hoje o porta-voz da cantora. A informação é do jornal britânico DailyMail.

Segundo a publicação, a artista enfrentou durante “muito tempo” uma doença, que não foi especificada. Ao longo de sua vida, Turner já havia lutado contra um câncer intestinal e sofria de pressão alta há mais de quatro décadas.

Em 2017, ela recebeu um transplante de rim, doado pelo marido, Erwin Bach. Em sua autobiografia, ela disse que considerou eutanásia antes de receber a doação. “Fico feliz em dizer que graças ao meu amado marido, Erwin, que me deu um de seus rins, o presente da vida, estou bem de saúde e amando a vida todos os dias”, escreveu a cantora.

O que aconteceu?

Considerada a rainha do Rock ‘n’ Roll, Tina Turner morreu aos 83 anos, em sua casa, na cidade de Kusnacht, na Suíça. A informação foi confirmada pelos seus assessores ao site Sky News.

“Tina Turner, a Rainha do Rock ‘n’ Roll, morreu em paz hoje após uma longa doença”, confirmou o porta-voz da cantora.

Nascida Anna Mae Bullock em 26 de novembro de 1939 nos Estados Unidos, Tina Turner foi uma das vozes mais adoradas da música.

Seus grandes sucessos incluem músicas como “What’s Love Got to Do with It”, “The Best”, “Proud Mary” e “I Don’t Wanna Lose You”.

Tina ficou famosa na década de 1960, e saiu em turnê no duo Ike & Tina Turner, junto ao então marido. Ela o abandonou após anos de abuso físico e emocional, e sua história já foi contada no filme de 1993 “Tina” e no musical da Broadway “Tina – The Tina Turner Musical”.

Fonte: De Splash/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/05/2023/11:10:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...