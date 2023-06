“Tio patinhas” é preso após roubar 1 kg de carne no bairro Jardim das Araras em Itaituba (PA)

Tio patinhas foi preso pela PM e a arma foi apreendida. (Foto: Reprodução)

Prisão ocorreu por volta das 10h30 deste domingo (11); Com ele foi encontrado um revólver sem munição

Na manhã deste domingo (11), uma guarnição da Polícia Militar em rondas na 6° rua com a travessa Leopoldo Menezes, no bairro Jardim das Araras em Itaituba, sudoeste do Pará.

Os policiais foram acionados para verificar uma situação de roubo em um comércio, e que o suspeito estaria armado de arma de fogo. De posse das informações, o Sub Tenente Jair, solicitou apoio de mais duas Guarnições.

O suspeito foi identificado como Jhonatan Silva Luz, vulgo “Tio Patinhas”, durante abordagem com ele foi encontrado um revólver calibre.32 sem munição.

De acordo com testemunhas e seguranca do comércio, “tio patinhas” adentrou no estabelecimento, sacou a arma da cintura, e abria e fechava o tambor do revólver, em seguida subtraiu 1 kG de carne, e jogou uma cédula de 2 reais no caixa e foi em direção a saída do comércio, momento esse em que foi abordado e preso.

De acordo com a Policia, no momento da abordagem o suspeito estava com tornozeleira eletrônica, devido responder por homicídio ocorrido no residencial Vale do Piracanã, tendo como vítima o homem conhecido por “pescoço”.

Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado juntamente com a vítima para 19° Seccional de Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/06/2023/17:12:31

