Moradores de Moraes de Almeida vão pra rua comemorar vitória de plebiscito para emancipar

(Foto:Facebook) – Moraes de Almeida teve 94,38% dos votos para emancipar.

40.981 eleitores de Itaituba votaram SIM para criação do município de Moraes Almeida

Além de eleger prefeito e vereadores, a cidade de Itaituba, no Pará, também foi às urnas no domingo, 15, para decidir sobre a emancipação do distrito de Moraes Almeida. Com 40.981 votos (94,24%) Moraes de Almeida será o 145º município do estado.

O distrito de 12 mil quilômetros quadrados tem mais de 10 mil habitantes e também faz fronteira com Novo Progresso e Altamira.

Leia mais:Moraes Almeida vota Plebiscito para emancipação nesta eleição de 2020

Moraes Almeida é um dos distritos mais ricos da região, que abriga duas grandes mineradoras. A exploração de madeira e a extração de ouro na Amazônia são atividades importantes na economia local.

