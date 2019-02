Tiroteio e pânico em assalto à agência bancária na madrugada

(Foto: Felype Admns/Diário do Pará)- Pânico na madrugada desta terça-feira (1°), no municípío de Brasil Novo, no sudeste paraense, quando um bando fortemente armado invadiu uma agência do Banco do Brasil. Segundo testemunhas, foram pelo menos 40 minutos de tiroteio, durante o assalto e a fuga dos criminosos.

O crime ocorreu pouco depois das 2h, quando as vidraças do banco e a porta giratória foram quebradas. Diversos disparos e explosões foram realizados no local. Os assaltantes ainda dispararam diversas vezes contra o destacamento da PM na cidade, atingido o prédio e as viaturas do local, para impedir a reação dos policiais.

O bando pegou algumas pessoas aletatórias como reféns e fugiu da cidade, em direção ao município de Medicilândia, liberando todos após cruzarem a ponte sobre o igarapé do Arrependido. Os criminosos ainda espalharam ao longo da BR-230 pedaços de metal pontiagudos, conhecidos como “miguelitos”, que furaram os pneus de viaturas da PM que haviam saído de Altamira para ajudar nas buscas.

Ainda não há informações sobre o paradeiro dos criminosos e sobre a quantia levada.

