Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, visita base de operação das Forças Armadas no sudeste do Pará

Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, visita base da operação Samaúma no Pará. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Operação Samaúma atua na região da terra indígena Apyterewa, combatendo crimes ambientais dentro de áreas de preservação.

O Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, fez uma rápida visita na manhã desta quarta (11) na base aérea São Francisco, dentro da Terra Indígena Apyterewa, a 150 quilômetros de São Félix do Xingu, sudeste do Pará.

Na região, a Operação Samaúma, das Forças Armadas, atua combatendo crimes ambientais em unidades federais de conservação.

Operação apreende mais de R$ 2 milhões em equipamentos em garimpo ilegal

Leite chegou ao aeroporto da cidade por volta das 9h e decolou, em seguida, de helicóptero para a terra indígena, junto com representantes do Exército e da Força Nacional, onde permaneceu por cerca de quatro horas.

A visita não havia sido divulgada em agenda oficial. Depois de passar pela base local da operação Samaúma na cidade, ele decolou por volta das 13h45 para Brasília.

Operação

A Operação Samaúma, de Garantia da Lei e da Ordem Ambiental, ocorre em terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental, em áreas de propriedade ou sob posse da União e, mediante requerimento do governador, em outros sítios do estado. Todas as atividades ocorrem em conjunto com órgãos e agências de proteção ambiental e de segurança pública.

Conforme o decreto número 10.730, de 28 de junho de 2021, a atuação dos militares do CCjN, que iniciou dia 28 de junho, ocorre nos municípios paraenses de Altamira, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, São Félix do Xingu e Trairão e segue até o dia 31 de agosto de 2021.

O nome da Operação homenageia a árvore conhecida como rainha da Amazônia, que guarda e distribui água para outras espécies e também pode ser chamada de mafumeira, sumaúma e kapok.

