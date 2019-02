Titi se diverte com os pais, Ewbank e Gagliasso, em noite de compras

Família foi vista passeando em shopping carioca nesta quarta

Os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso passearam com a filha Titi, de 4 anos, na noites desta quarta-feira (16), no Village Mall, que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.



O casal foi fotografado com sacolas, passeando pelos corredores do shopping.

por Notícias Ao Minuto

