TJPA converte para domiciliar prisão de comerciante santareno condenado por estupro

(Foto:Reprodução) – A Seção de Direito Penal converteu, nesta segunda-feira, 24, de ofício, dada a gravidade do caso, a prisão do réu Rilson Carneiro de Almeida de regime fechado para domiciliar.

Durante a sessão, transmitida por meio de videoconferência, as desembargadoras e os desembargadores acompanharam a relatora do processo, Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que ratificou a liminar anteriormente concedida e converteu a prisão do réu em domiciliar por 180 dias, pois o mesmo é idoso e portador de doenças degenerativas que comprometem a sua saúde e locomoção, e que o impedem até mesmo de fazer as suas necessidades básicas, como tomar banho e se alimentar. As informações são do O Impacto

Rilson Carneiro de Almeida é conhecido como “Sonson” na cidade de Santarém. O comerciante santareno já foi candidato a vereador. Ele foi condenado a 15 anos de prisão por estupro de vulnerável. Nos laudos médicos, o réu foi diagnosticado com mal de Parkinson e demência.

“Da análise dos autos, observa-se que a pretensão merece ser concedida. É possível observar no laudo médico particular que o paciente é portador da doença de Parkinson, apresenta tremores de membros superiores, rigidez muscular e lentidão para realização de movimentos, com possível comprometimento cognitivo de grau e etiologia ainda a esclarecer. Apresenta grave limitação para realização de autos-cuidados, como higiene, locomoção, alimentação e administração de suas medicações”, explicou a magistrada.

Entenda o caso

O empresário santareno proprietário de duas lojas de importados responde por dois processos de estupros de vulneráveis. Um dos crimes cometidos, Sonson tentou estuprar e matar a vítima de 11 anos afogada durante um evento festivo em uma praia, em fevereiro de 2016.

O acusado estava foragido há 5 anos e após investigações do Núcleo de Investigação da Polícia Civil do Pará em conjunto com a Delegacia de Divisão de Narcóticos de São Paulo, Sonson foi preso no dia 7 de junho de 2021 em São Paulo.

Sonson antes de ser preso usava documentação de outra pessoa que residia em Santarém e passou por várias cidades, Manaus e Rio de Janeiro.

Jornal Folha do Progresso em 25/01/2022/07:53:59

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...