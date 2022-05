Operação contra exploração sexual fiscaliza estabelecimentos comerciais em Santarém

A Operação ‘Parador 27’ teve como objetivo coibir a exploração sexual de crianças e adolescentes. — Foto: Redes Sociais

A ação integrada das forças de segurança pública teve como objetivo coibir a exploração sexual de crianças e adolescentes.

A Operação ‘Parador 27’ realizada de forma integrada pelas forças de segurança do Estado, sob o comando da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente do Departamento de Polícia Administrativa foi deflagrada na noite de sábado (7) em Santarém, oeste paraense, para coibir a exploração sexual infantojuvenil na região. (As informações são do g1 Santarém e região — PA)

A ação é alusiva ao Maio Amarelo, mês dedicado ao alerta à sociedade sobre o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Os agentes atuaram com objetivo em colocar os serviços de inteligência em ação para acabar com as redes de exploração sexual, inclusive na internet, ao mesmo tempo em que se faz trabalho repressivo e preventivo nas rodovias e em bares e restaurantes.

Apesar de não ter registrado nenhuma irregularidade, os policiais orientaram sobre importância de ser relatada qualquer suspeita ou exposição de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade por meio dos números 100 e 180 ou pelo 191.

Jornal Folha do Progresso em 09/05/2022/15:43:49

