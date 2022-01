Homem é esquartejado e tem membros espalhados pela cidade no Pará

(Foto:Reprodução) – O corpo de um homem ainda não identificado, foi encontrado esquartejado no início da manhã desta segunda-feira, 24, na vila Araí, no município de Augusto Corrêa, região nordeste do estado.

Moradores da área de depararam com um cenário de terror, os membros do homem foram espalhados pela cidade.

De acordo com informações, o tronco e as pernas estavam no meio da rua, porém, a cabeça da vítima foi achada a quase um quilômetro do restante do corpo. As informações são do Romanews

Testemunhas contaram por meio das redes sociais, que um dos braços da vítima foi jogado no telhado de uma casa.

Segundo informações da 33 Batalhão de Polícia Militar, responsável pela localidade que fica a cerca de uma hora da área, informou que recebeu informações e foi até o local.

