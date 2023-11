TJPA convoca quase 100 aprovados em concurso; confira os nomes

O Poder Judiciário do Pará convocou, por meio do Diário da Justiça, desta segunda-feira, 20, mais 98 pessoas aprovadas no Concurso Público para o Provimento de Vagas e Cadastro Reserva em Cargos de Nível Superior e Médio. Serão preenchidas vagas em Belém e no interior do estado.

Convocados e convocadas deverão preencher o formulário eletrônico e anexar documentos, no link enviado para seu e-mail. Os documentos anexados deverão ser validados no período de 20 de novembro a 12 de dezembro, por meio da apresentação dos documentos originais (não serão aceitas cópias simples ou autenticadas) à Divisão de Administração de Pessoal (DAP), das 8h às 14h, mediante prévio agendamento telefônico.

O pessoal convocado será submetido à inspeção médica realizada pela Junta de Saúde do TJPA no período mencionado, também mediante agendamento prévio, ocasião em que convocadas e convocados deverão apresentar laudo médico, de sanidade física e mental, além dos exames laboratoriais e complementares, que correrão às expensas do candidato.

O não comparecimento no prazo previsto acarretará sua eliminação no concurso e a perda da vaga no referido cargo.

Serviço:

Divisão de Administração de Pessoal (DAP)

Rua Doutor Malcher, s/n – esquina com a Trav. Félix Roque,

Bairro: Cidade Velha, Belém/PA

Telefones: (91) 3252-8021, 3252-8022 ou 98010-1005

Confira o nome dos convocados (as):

ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Região: Central (Comarca: Belém)

*JISALDO CADETE

ESPECIALIDADE: DIREITO

Região: 2ª – Tomé-Açu (Comarca: Santo Antônio do Tauá, Tomé-Açu e Vigia)

*MARCELE DE JESUS ANTONIO MOREIRA

*JEDSON JEAN RAMALHO DE SOUSA

*ISABELE SANTANA SANTOS

*FELIPE VASCONCELOS DE CASTRO

Região: 3ª – Abaetetuba (Comarca: Tailândia)

*NILVANDRO RENAN SEIXAS BARROS

*NATALIA MORAES PIEROTE

Região: 4ª – Castanhal (Comarca: Maracanã, Marapanim e Santa Maria do Pará)

*IZALENA DE OLIVEIRA VELOSO

*ALISON VAZ FERREIRA

*CAMILA ASSUMPCAO COSTA GONCALVES MENDONCA

*ANTONIO ALBERTO MAUES RAMOS

Região: 5ª – Capanema (Comarca: Santa Luzia do Pará)

*RAUL CAMPOS SILVA PINHEIRO

*SILAS GONCALVES DOS REIS

Região: 6ª – Paragominas (Comarca: Ipixuna do Pará)

*DANYELA FERNANDES DINIZ

*RAYANE COSTA SOARES

*ORLENE RAFAELA SANTOS RODRIGUES

Região: 7ª – Soure (Comarca: Santa Cruz do Arari e Soure)

*PEDRO LUCAS QUEIROZ SILVA

*GABRIELA BATISTA DA SILVA

Região: 8ª – Breves (Comarca: Gurupá e Melgaço)

*JOAO VICTOR PARAGUASSU DA CRUZ

*JOAO VICTOR NOGUEIRA GROBERIO

Região: 10ª – Tucuruí (Comarca: Tucuruí)

*NATALIA VELOSO SOUZA MORAES

*PAULO RODRIGUES DE SA JUNIOR

Região: 11ª – Marabá (Comarca: Curionópolis e São João do Araguaia)

*PAULA CAROLINA MACEDO CARDOSO

*MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA

*JOABE ALVES DA COSTA

Região: 12ª – Xinguara (Comarca: São Félix do Xingu e Tucumã)

*LETICIA FERNANDES LAGROTTA

*MARINA BEZERRA COSTA

*RENATA FERREIRA RAMALHO MEIRA

Região: 13ª – Redenção (Comarca: Redenção)

*LETICIA MARIA GONCALES FIN

Região: 14ª – Altamira (Comarca: Medicilândia e Senador José Porfírio)

*FLAVIO NICARETTA AMORIM

*ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA JUNIOR

Região: 15ª – Santarém (Comarca: Juruti)

*LARISSA GUEDES BARROSO SANTOS

*CLARICE SAAVEDRA VIEIRA

*VINICIUS MALDONADO DE OLIVEIRA

Região: 16ª – Itaituba (Comarca: Novo Progresso)

*MARCOS ANDRE SILVA

*MATHEUS FELIPE DE QUADROS PILAR

*RUI TAVARES DANTAS FILHO

ESPECIALIDADE: ESTATÍSTICA

Região: Central (Comarca: Belém)

*NILSON BARROS SANTOS

*ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA

Região: 16ª – Itaituba (Comarca: Itaituba)

*LEANDRO PEREIRA NASCIMENTO

*OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR

Região: 8ª – Breves (Comarca: Breves e Gurupá)

*ALEX ROBERTO PADOVANI

*PABLO PINTO DE CARVALHO

Região: 10ª – Tucuruí (Comarca: Pacajá)

*THIAGO FRANCO BONFIM

Região: 11ª – Marabá (Comarca: Canaã dos Carajás)

LUCAS REIS PARENTE

Região: 12ª – Xinguara (Comarca: Tucumã)

*FLAYTOON ALVES DE OLIVEIRA

Região: 14ª – Altamira (Comarca: Altamira)

*EDINALDO CARDOSO REIS

*AUXILIAR JUDICIÁRIO

Região: 2ª – Tomé-Açu (Comarca: São Caetano de Odivelas e Tomé-Açu)

*MARCELE DE JESUS ANTONIO MOREIRA

*JESSICA LIMA TRINDADE

*ADELINE MENEZES COLARES

*MARIANA DO VALE NOGUEIRA

*RYAN PERES MORAIS

*SEBASTIAO SENA VELOSO

*LUCIANE MAUES DE SOUZA MARTINS

*PAULO VICTOR FERREIRA DE QUEIROZ FONSECA

*IZALENA DE OLIVEIRA VELOSO

*ITALO LIMA SODRE

Região: 5ª – Capanema (Comarca: Ourém e Santarém Novo)

*KARLA PRISCILIA ALMEIDA TAVARES

*TACITO AUGUSTO JARDIM BELO OLIVEIRA

Região: 6ª – Paragominas (Comarca: Aurora do Pará, Paragominas (2) e Ulianópolis)

*PEDRO VIANA MARTINS JUNIOR

*CAROLINA CABRAL CORREIA

*LUANA SOUSA DE FARIAS

*VINICIUS GUEDES FLORENCIO

Região: 7ª – Soure (Comarca: Muaná)

*JOAO MATHEUS DA SILVA SOUSA

Região: 8ª – Breves (Comarca: Chaves e Melgaço)

*CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BULHOES

*ALAILTON CAVALCANTE FEITOSA

*MARCO ANTONIO GUIMARAES MORAES

Região: 9ª – Cametá (Comarca: Cametá)

*GIOVANA NOVAES MACEDO

*CINTIA RAQUEL COSTA

*ALEXANDRE DOS REIS CONCEICAO

Região: 10ª – Tucuruí (Comarca: Novo Repartimento e Tucuruí)

*BRUNA RAFAELA SANTOS NASCIMENTO

*DIVANDRO KRAUSE RAMOS

*BARBARA ESTER SOARES PRADO

*FRANKLIN CAMPOS DA CONCEICAO

Região: 11ª – Marabá (Comarca: Marabá)

*JAIRA NADIA CARVALHO PEREIRA

*ISRAEL FARUK DA SILVA MARQUES

Região: 12ª – Xinguara (Comarca: Ourilândia e Xinguara)

*VITORIA NAJARA RODRIGUES DE OLIVEIRA

*LETICIA FERNANDES LAGROTTA

*FERNANDO VARGAS MARTINS

*ISAAC COELHO OLIVEIRA

*MAZIO PEREIRA DA CRUZ

*MEQUESEDEK PEREIRA DE ALCANTARA

*JOICYELLY REGIA DE LIMA

Região: 13ª – Redenção (Comarca: Conceição do Araguaia)

*JAESIA ALVES OLIVEIRA

Região: 14ª – Altamira (Comarca: Uruará)

*THIAGO DA SILVA CARVALHO

*VANESSA DE SOUZA BULHOES

*BRUNO SILVA COSTA

*IGOR PEIXOTO PILLETTI

*ENOS EDUARDO LINS DE PAULA

*LUANA PINTO ALMEIDA

*ARTHUR JOAO DO NASCIMENTO CORREA

Região: 16ª – Itaituba (Comarca: Itaituba, Jacareacanga e Novo Progresso

*ANA FABIANNE LEITAO DA COSTA

*PABLO LUNA SILVA

*EULLER FERNANDES BARROSO

*VITOR DA SILVA TOSCANO

*JOANNA MARIA ARAUJO PEREIRA

*ELSIE CAROLINNE NASCIMENTO COSTA

*JOSE JORGE TANINATO SILVA

*MERIAM DA SILVA BARROS

JULIO CESAR DE JESUS RODRIGUES

Fonte:DOL// Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/11/2023/07:14:57

