Shakira é condenada a três anos de prisão e multa de R$ 41,5 milhões por fraude fiscal na Espanha

Cantora colombiana aceitou acordo e explicou o motivo

A cantora Shakira, de 46 anos, foi condenada a três anos de prisão e pagamento de multa de R$ 41,5 milhões por fraude fiscal na Espanha nesta segunda-feira (20). No entanto, por não ter antecedentes criminais, ela não cumprirá a pena em cárcere. Vale destacar que a artista é acusada de sonegar impostos de cerca de 15 milhões de euros, ou seja, algo em torno de R$ 80 milhões na cotação atual.

Porém, após acordo, ela deverá pagar 50% do valor devido e 438 mil euros para não ser detida, conforme a agência de notícias Reuters. Com isso, o valor do acordo chega a R$ 41,5 milhões.

A artista foi acusada de fraudar o Tesouro em 14,5 milhões de euros entre 2012 e 2014. Na ocasião, o Ministério Público pediu que ela fosse condenada a oito anos e dois meses de prisão, além de pagamento de multa de 23,8 milhões de euros por seis crimes fiscais.

Para o Ministério Público, neste período de fraude, a artista viveu na Barcelona – época em que ainda estava casada com Gerard Piqué. Por isso, ela deveria ter pago os impostos no país. A artista também foi acusada de organizar uma rede de empresas para, justamente, evitar o pagamento de impostos ao Tesouro espanhol.

Conforme o site espanhol “Marca”, a cantora pagou 17,2 milhões de euros em 2018 quando começou a ser fiscalizada. Porém, o processo seguiu.

O que diz Shakira?

Em comunicado, Shakira disse que decidiu aceitar o acordo para “não continuar se desperdiçando no processo judicial”. Conforme a artista, ela tinha “duas opções”: lutar até o fim ou “deixar este capítulo para trás” e seguir “olhando para frente.”

“Cheguei à conclusão de que não é um triunfo vencer se o preço é ter tantos anos de vida roubados”, acrescentou. Após citar nomes de cidadãos espanhóis, ela disse que “vencer é recuperar” seu tempo. “De que adianta ganhar um procedimento no final se tenho que lutar 10 ou 15 anos e perder tudo no caminho?”, questionou.

Para ela, sua prioridade hoje são os filhos. “Eles próprios me pediram isso, então tomei essa decisão”, comentou. Além disso, ela criticou o sistema fiscal espanhol: ” Sinto que este sistema em Espanha precisa de ser revisto para o bem dos cidadãos. Há muitas pessoas que não têm recursos para pagar uma boa defesa ou mesmo chegar um acordo e viram suas vidas desgastadas diante de seus olhos devido a desentendimentos com o Tesouro”.

Música polêmica citou ‘fraude’

A canção mais polêmica da cantora lançada após o término é sem dúvidas “BZRP Music Sessions #53”, em parceira com Bizarrap, que ganhou o Grammy Latino na categoria “Canção do Ano”.

Nesta canção, além de detonar o ex, Shakira citou a fraude fiscal. “Você me deixou vizinha da sogra, com a imprensa na porta e a dívida no Tesouro. Você achou que me machucou e me deixou mais durona”, diz um trecho da música.

Fonte: Por Patrícia Marques /Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/11/2023/08:06:06

