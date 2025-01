TJPA determina prisão preventiva de ex-jogador preso por assalto no bairro da Pedreira, em Belém

Romário Augusto da Silva Valente, teve passagens por clubes como Paysandu, Independente de Tucuruí, Castanhal, Bragantino e Águia de Marabá – (Foto: Divulgação).

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) determinou nesta sexta-feira (10/1) a prisão preventiva de Romário Augusto da Silva Valente, ex-jogador de clubes como Paysandu, Independente de Tucuruí, Castanhal, Bragantino e Águia de Marabá.

Ele havia sido preso na tarde de quinta-feira (9/1), por suspeita de assaltar uma mulher na travessa Angustura, bairro da Pedreira, em Belém, na companhia de um menor de idade.

Conforme a decisão do juiz de direito titular da 8ª Vara Criminal, Jorge Luiz Lisboa Sanches, a prisão em flagrante de “Romarinho”, apelido do atleta, aconteceu dentro do que o Código de Processo Penal estabelece.

“Em análise do que consta dos autos de flagrante, observa-se que há prova da existência do crime, materializada nos depoimentos prestados perante a autoridade policial. Há, também, indícios de que o conduzido seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois, segundo os autos, ele foi detido na companhia de um adolescente, após denúncias de que estariam cometendo assaltados pelas redondezas”, diz o magistrado.

LEIA TAMBÉM: PM prende por assalto ex-jogador do Águia de Marabá | PA

No documento, o juiz complementa que a vítima do assalto reconheceu o ex-jogador como um dos autores do crime. Com base nesses elementos, Jorge Sanches determinou a conversão da prisão em flagrante delito de Romário para prisão preventiva. Além disso, o magistrado ordenou que a audiência de custódia do preso seja realizada na próxima segunda-feira (13/1), na 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém.

Como aconteceu o crimeSegundo as autoridades, a vítima do crime informou que estava passando próximo a um canal no bairro Pedreira, quando a dupla chegou em uma motocicleta e a roubou, levando uma bolsa contendo joias e outros pertences.

A polícia informou que, quando Romarinho percebeu a presença dos agentes, descartou os itens roubados no canal da Pirajá, ficando apenas com o celular da vítima. Ao ser abordado, o atleta chegou a dizer que o celular lhe pertencia, mas no momento em que os agentes pediram para ele desbloquear o aparelho, os agentes de segurança identificaram o crime.

Na seccional da Sacramenta, para onde o Romarinho foi levado, a vítima o reconheceu como o autor do crime.

Ele negou o roubo. De dentro da cela, Romarinho aceitou falar com a equipe da Redação Integrada de O Liberal. O atleta afirmou ser inocente e disse que apenas tentou ajudar um amigo de infância.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2025/16:11:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...