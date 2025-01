PM prende por assalto ex-jogador do Águia de Marabá | PA

Foto: Reprodução | “Romarinho” foi acusado de roubar um aparelho celular da vítima. Ele é suspeito de subtrair uma bolsa contendo anéis e outros pertences, que foram descartados no canal da Pirajá enquanto tentava fugir da abordagem policial, mas o jogador nega o crime que, segundo a PM, foi cometido com a ajuda de um menor.

BELÉM (PA) – No final da tarde desta quinta-feira (9), o jogador de futebol Romário Augusto da Silva Valente, conhecido como “Romarinho”, com passagens por clubes como Paysandu, Independente de Tucuruí, Castanhal, Bragantino e Águia de Marabá, onde jogou na temporada 2023, inclusive disputando a Copa do Brasil, foi preso por assalto, em Belém, no Pará.

De acordo com a Polícia Militar (PM), “Romarinho” é acusado de assaltar uma mulher na Travessa Angustura, Bairro da Pedreira, em Belém, na companhia de um menor de idade. Segundo a delegada Janice Aguiar, a vítima informou que estava passando próximo a um canal no bairro, quando a dupla chegou em uma motocicleta e a roubou, levando uma bolsa contendo joias e outros pertences de uso pessoal.

“Ela correu e conseguiu informar uma viatura da PM, que foi atrás e conseguiu apreender o menor e prender “Romarinho”. A dupla estava com o celular da vítima, os dois tentaram negar, mas deram o flagrante”, informou a delegada. Segundo os militares, quando eles perceberam a aproximação da polícia, tentaram descartar o produto do roubo no canal da Pirajá.

Durante o “baculejo”, o atleta chegou a dizer que o celular pertencia a ele, mas no momento em que os agentes pediram para ele desbloquear o aparelho, a “casa caiu”. Já na Seccional Urbana, localizada no Bairro Sacramenta, para onde o “Romarinho” foi levado, a vítima o reconheceu como o autor do crime. No entanto, o atleta negou a prática do roubo, afirmou ser inocente e disse que apenas tentou ajudar um amigo de infância, porém se deu mal.

“O rapaz que estava comigo é um grande amigo meu sabe cara. Eu saí de casa e nessa hora ele estava com o celular na mão e pediu pra eu ajudar ele a desbloquear entendeu? Como eu tenho muita amizade no Bairro do Barreiro, peguei o celular e falei ‘bora lá, sobe aí’, nessa hora a viatura pegou e deu o flagrante”, disse o jogador.

De dentro da cela, foi perguntado a Romário Valente sobre sua atual atividade profissional após o fim de contrato com seu último clube, o jogador disse que está ajudando o sogro em uma gráfica e vivendo de “peladas” no Bairro da Pedreira. “Nunca fui preso. Viver de futebol no Pará é difícil, não dá pra ganhar grana, mas nunca roubei”, disse. Nesta sexta-feira (10), “Romarinho” deverá passar por uma audiência de custódia, onde poderá ser solto ou ficar recluso à disposição da Justiça.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2025/10:34:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...