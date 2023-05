Aparelhos eletrônicos e 13 mil litros de diesel, avaliados em quase R$ 100 mil, são apreendidos no Pará

Apreensões feitas pela Sefa. — Foto: Ascom Sefa

Dentro de ônibus, fiscais apreenderam 14 celulares, 3 smartwatches e 107 telas para celulares sem a devida documentação fiscal

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam diversos aparelhos eletrônicos em Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará, e 13 mil litros de diesel sem nota fiscal em São Francisco do Pará, no nordeste do estado. As apreensões foram confirmadas neste domingo (28). Juntas, elas foram avaliadas em quase R$ 100 mil.

De acordo com o órgão, na primeira ação, os agentes encontraram em um ônibus de passageiros, no km 15 da rodovia PA-447, 14 celulares, três relógios inteligentes e 107 telas para celulares sem a devida documentação fiscal.

A Sefa informou que a mercadoria estava sendo transportada de Goiânia com destino a Tucumã, no sudeste paraense.

Segundo os fiscais, o valor total estimado da mercadoria apreendida é de R$ 27.150,01, e foi lavrado um Termo de Apreensão (TAD) no valor de R$ 9.285,30, correspondente ao montante devido referente ao imposto e multa.

Já em São Francisco do Pará, a Sefa apreendeu 13 mil litros de diesel sem nota fiscal que saíram de Ananindeua com destino a Tracuateua, no nordeste do estado.

“O caminhão transportava 46 mil litros de combustível. Durante a verificação da fiscalização foi constatado que a nota fiscal referente aos 13 mil litros de diesel, cujo valor é de R$62,270,00, já havia sido apresentada ao fisco estadual no dia 22 de maio, ou seja, era um artifício conhecido como ‘nota viajada’, quando se reapresenta uma nota fiscal já utilizada com o objetivo de burlar o pagamento do imposto estadual”, explicou o coordenador de mercadorias em trânsito de Belém, Volnandes Pereira.

Diante da irregularidade, foi lavrado um TAD no valor de R$22.296,34, referente ao imposto e multa.

Fonte: G1PA/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 29/05/2023/05:59:40

