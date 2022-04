Topógrafo morre ao sofrer descarga elétrica em fazenda de Parauapebas

José Roberto Ramos Nogueira, de 52 anos. (Foto:Reprodução/ site Correio de Carajás)

O instrumento de trabalho de José Roberto Ramos Nogueira, de 52 anos, teria encostado em um fio de alta tensão, provocando a morte instantânea do homem

O topógrafo José Roberto Ramos Nogueira, de 52 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica na tarde desta quarta-feira (27), enquanto realizada um levantamento topográfico em uma fazenda, em Parauapebas, na PA-160, no trecho da VS-Onze, sentido Canaã dos Carajás, sudeste do Estado. (As informações são do site Correio de Carajás).

Segundo o relatório da 10º RISP – Superintendência Regional do Sudeste do Pará, José trabalhava junto do companheiro de trabalho, Tayson da Silva Lopes, com a finalidade de realizar a demarcação de uma área.

Para a realização do trabalho, era necessário o uso de um bastão de alumínio – parte de um instrumento de topografia de cerca de dois metros – e, ao utilizá-lo, a vítima acabou se desequilibrando, de forma que o bastão, que se encontrava em sua mão, encostou na rede elétrica de alta tensão, causando uma forte descarga elétrica, que o levou a óbito.

José Roberto era funcionário da empresa Norte Sul Topografia, contratada da Prefeitura de Parauapebas, que emitiu uma nota de pesar por meio da Secretaria Especial de Governo (Segov).

No posicionamento, é destacado que “José Roberto era um grande profissional, querido e amado por colegas, familiares e amigos” e que “a Secretaria Especial de Governo se solidariza com a família enlutada neste momento de dor”.

