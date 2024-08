Polícia investiga esquema criminoso que movimentou mais de R$ 40 milhões no Pará

Polícia Civil desarma esquema criminoso em Ananindeua — Foto: Ascom PC Pará

Operação constatou que a maior parte do valor foi adquirido por meio de empresas fantasmas.

A Polícia Civil, por meio da Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (Decor), realizou, nesta terça-feira (6), uma operação que investiga crimes de corrupção e lavagem de dinheiro executados por diversas pessoas, incluindo agentes públicos da prefeitura de Ananindeua. Até o momento, a organização criminosa movimentou mais de R$ 40 milhões.

A operação, denominada Operação Sordidus, constatou que a maior parte do valor foi adquirido por meio de empresas fantasmas, localizadas nos municípios de Ananindeua, Belém e Bujaru. A Prefeitura de Ananindeua informou que “apoia qualquer apuração justa e imparcial”.

Ao todo, 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em casas e pontos comerciais, onde três deles foram em Ananindeua, nove na capital e um em Bujaru. A operação contou com a participação de 40 policiais civis da Decor e do Núcleo de Inteligência Policial.

“Acreditamos que com os documentos e celulares apreendidos e a sua devida análise, será possível concluirmos o Inquérito Policial com alguns possíveis indiciamentos”, explicou o delegado da Decor, responsável pela operação, Eduardo Lima.

Os autuados vão responder pelos crimes de fraude à licitação, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

