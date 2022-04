Caminhoneiro tenta burlar fiscalização ao passar com 24 mil latas de cerveja e apresentar nota fiscal de frutas no Pará

Sefa apreende cervejas na BR-010, no Pará. — Foto: Reprodução / Agência Pará

Mais de 30 mil bebidas, incluindo cerveja, foram apreendidas pela Sefa na rod. BR-010 na divisa do Pará com Maranhão.

Cerca de 33.600 bebidas, sendo a maioria cervejas, foram apreendidas por fiscais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) na BR-010, em Dom Eliseu, no sudeste do Pará, no limite com o Maranhão. (As informações são do g1 Pará — Belém).

A mercadoria, estimada em R$103 mil, estava sendo transportada sem nota fiscal, escondidas no meio de carga de frutas. A carga saiu de Imperatriz, no Maranhão, com destino a Paragominas, no Pará.

Os servidores envolvidos na ação estão lotados na unidade de Coordenação de Mercadorias em Trânsito do Itinga.

O fiscal de receitas estaduais Roberto Mota deu detalhes da apreensão. “Ao ser apresentado à fiscalização, o condutor do veículo apresentou notas fiscais de frutas e verduras, mas houve desconfiança porque o veículo tinha peso baixo. Então foi solicitada abertura do caminhão a fim de verificar a carga”, afirmou.

“Encontramos as bebidas atrás dos fardos de frutas: cerveja, uísque e conhaques, tudo sem documentação fiscal exigida para o transporte”, detalhou.

A contagem física da carga resultou na apreensão de 33.600 cervejas, sendo:

24 mil em latas de 269 ml,

6 mil cervejas de 350 ml,

3.600 cervejas tipo long neck de 250 ml,

300 garrafas de conhaque de 900 ml,

96 garrafas de uísque de 1 litro,

120 coquetéis de 2 litros,

600 coquetéis de 880 ml

e 270 unidades de refrigerante de 2 litros.

A Sefa informou que foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) das mercadorias no valor total de R$ 55,895 mil, que foi pago, e em seguida, as mercadorias liberadas.

Jornal Folha do Progresso em 29/04/2022

